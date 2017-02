Il rénove une maison… et découvre une fresque de Raynald Basque! (vidéo)

Lors de rénovations, une famille de Tracadie a fait une surprenante découverte sous le papier peint du salon.

Paul St-Cœur est en pleins travaux. Il rénove le triplex qu’il possède chemin Robinson, à Tracadie. La partie réservée à sa fille, de retour de Montréal, prend forme. Fin mars, elle devrait être habitable.

Il y a deux semaines, la Montréalaise a dit à son père qu’elle n’aimait pas le papier peint à motifs fleuris qui recouvrait les murs dans le salon. Armée d’une spatule et d’une bassine d’eau chaude, elle s’est employée à le décoller.

Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant une figure peinte en dessous! Après avoir raclé tout le pan, elle s’est retrouvée face à une fresque murale de 27 pi de long par 7 pi de haut représentant une scène de vie acadienne en bord de mer, signée Raynald Basque.

Près d’une grange ouverte et d’une maison en bardeaux bâtie sur la côte, une femme accompagnée d’un chien désherbe un champ de plants de légumes. On aperçoit le toit d’autres habitations et le clocher d’une église à l’arrière-scène.

Ainsi (re)mise au jour, la peinture – qui impressionne par ses dimensions – attise les curiosités.

«Ma famille et des amis sont venus l’admirer», confie Paul St-Cœur.

Mardi matin, Raynald Basque s’est déplacé pour revoir le résultat de son travail.

«Je ne pensais pas qu’elle existait encore», commentait-il, devant son œuvre.

L’artiste se souvient de l’époque où il l’a créée.

«C’était le propriétaire d’alors qui m’avait passé commande. Je peignais de nuit parce qu’il travaillait de nuit. On était en 1978.»

Au cours de sa carrière, Raynald Basque a réalisé plusieurs fresques de cette taille, dont deux dans des églises.

«Ça pouvait rapporter», souligne-t-il.

Celle de Tracadie est sans conteste la plus personnelle.

«Ce qu’on y voit condense toute mon enfance. La maison ressemble à celle où j’ai grandi. Le camion rouge est celui de mon père. La femme, c’est ma mère.»

Pour l’église, il s’est inspiré de l’édifice de Saint-Irénée d’où il est originaire. Raynald Basque ne serait pas contre se relancer dans la réalisation d’une peinture de cette ampleur, mais ce n’est plus à la mode.

«Hormis celle-là, toutes les fresques que j’ai faites ont disparu.»

Et ce n’est plus qu’une question de temps avant que son œuvre du chemin Robinson ne connaisse le même funeste destin. Dans quelques jours, Paul St-Cœur peindra toutes les cloisons du salon en gris, conformément aux souhaits de sa fille.

Une couleur neutre, c’est plus facile pour agencer sa décoration.

La chanson du verglas

Comme tant d’autres, Raynald Basque a été privé d’électricité pendant la crise du verglas – il réside à Caraquet. Ses désagréments lui ont inspiré une chanson, Le Blue du verglas, qu’il a composée à la chandelle alors que sa maison n’était toujours pas rebranchée au réseau.

Entre humour et lucidité, il y raconte ses déboires qui font écho à tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation.

Extraits: «J’compte pu les jours sans électricité, c’est pas la fin du monde, mais c’en a l’air, y a des poteaux y a des fils qu’ont cassé, pis y a des arbres tout virés à l’envers (…) On s’réchauffe au monoxyde de carbone, pas étonnant qu’y en a qui s’empoisonnent, Là la radio nous dit de v’nir au chaud, pas évident quand tu n’as pas d’auto…»

Le texte complet de cette chanson et un lien pour l’écouter sont disponibles sur la page Facebook de l’artiste.