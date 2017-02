Tu sais que tu viens de Campbellton si…

1. Tu sais où est Richardville. Indice: ce n’est pas McLeod!

2. Tu considères la viande d’orignal comme un groupe alimentaire en soit.

3. Tu n’as toujours pas fait ton deuil du Flagship Bar & Disco, même si ça fait plus de quatre ans qu’il a brûlé.

4. Tu serais insulté si Jean-Marc Couture n’était pas mentionné dans cette liste.

5. T’as déjà été à l’hôpital simplement pour prendre un café ou manger de la soupe à la cafétéria.

6. En parlant de l’hôpital de Campbellton, tu souhaites dire au restant de l’Acadie que ce n’est pas seulement un hôpital psychiatrique.

7. Tu vas manger ton sandwich au pied du gros saumon argenté pendant que les touristes et les adeptes de Pokémon GO courent partout.

8. Tu passes seulement sur le pont J.C. Van Horne pour aller acheter de la bière dans les dépanneurs ou pour manger une poutine au Chez Mamie Yoyo à Pointe-à-la-Croix.

9. T’as déjà fait des up and downs sur la rue Roseberry avant de te stationner au Sobeys avec tes chums.

10. Tu sais que l’ancien premier ministre québécois René Lévesque est né dans ta ville, mais n’y a jamais résidé. Même chose pour l’ancien joueur de tennis Frédéric Niemeyer.

11. T’as pas besoin de ralentir quand tu conduis à Val-d’Amour.

12. T’as déjà croisé un ours en montant le mont Sugarloaf.

13. Tu t’as déjà fait demander pourquoi il y a des croix peintes sur le versant du mont Sugarloaf. Et tu viens VRAIMENT de Campbellton si t’as répondu que c’est en mémoire de deux soeurs, âgées de 17 et 19 ans, qui y ont perdu la vie en novembre 1924.

14. Tu sais que la rivière Restigouche est la plus belle au monde et que l’on y pêche les plus beaux saumons. Désolé Miramichi!

15. Tu peux sentir l’odeur d’un canot de cèdre 200 pieds à la ronde!