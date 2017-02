Il s’ennuie du Canadien… et fabrique une guitare bleu-blanc-rouge!

Un partisan du Canadien de Montréal d’Acadieville, dans Kent, a réussi à conjuguer ses deux passions: le hockey et la musique.

Sylvio C. Boudreau a profité de la semaine de congé du Canadien, du 13 au 17 février, pour modifier sa guitare Fander.

«Trouvant le temps long sans les exploits de mes favoris à la télé, j’ai eu l’idée de bricoler un peu avec une de mes guitares. Une Fender CD-60 acoustique, à peine trois ans de vieilles, modèle Sunburst.»

«J’ai commencé par sabler la surface de la guitare pour pouvoir me donner une bonne base, permettant ensuite de coller plus de 65 cartes de hockey des anciens des Habs et même quelques-uns des joueurs de l’édition actuelle. J’ai grincé un peu, je vous l’avoue. Couper des cartes que je collectionne depuis 40 ans n’était pas facile. En vérité, j’ai seulement coupé des cartes que je possédais deux fois ou plus!»

La rosette, le décor qui entoure le trou de la guitare, contient 24 logos du CH, signifiant les 24 coupes Stanley à leur nom.

«Une fois le tout coupé et collé, j’ai appliqué cinq bonnes couches minces de vernis. Le tout fut un succès. J’ai eu beaucoup de fun à faire ce projet et les souvenirs de tous ces joueurs m’ont trotté dans la tête pendant plusieurs jours. J’ai même rêvé à Mats Naslund!»

Le son de la guitare n’aurait pas été affecté. M. Boudreau est à la recherche d’autres guitares Fender pour en transformer une aux couleurs des Expos de Montréal, des Blue Jays de Toronto ou même des Maple Leafs de Toronto, les ennemis jurés du Canadien…

Il invite les lecteurs à lui faire parvenir des idées ou à commenter son projet à: sylvio71@msn.com