Une île du N.-B. à vendre pour 1 million $

Vous aimez la solitude? Eh bien, vous pouvez vous la procurer pour un million de dollars.

La famille québécoise qui est propriétaire de l’île Cheney, près de Grand Manan, dans le sud du Nouveau-Brunswick, a décidé de s’en départir en échange de 995 000 $.

L’île de 250 acres compte deux résidences – une maison familiale et un chalet – qui compte à leur deux huit chambres à coucher et quatre salles de bain – avec une vue imprenable sur la Baie de Fundy.

«Cette île idyllique et intacte offre toute la paix et la sérénité dont vous aurez besoin. Les deux résidences ont bien servi les propriétaires actuels qui ont maintenant l’espoir de les transmettre à un autre propriétaire chanceux qui sera aussi en mesure de créer ses propres souvenirs . La chance d’acheter une île dans cette région est rare et la grandeur et la diversité de l’île Cheney est étonnante, de la plage aux affleurements rocheux, aux zones densément boisées, c’est vraiment comme posséder votre propre morceau de paradis. C’est l’occasion d’une vie!», peut-on lire sur le site de l’agent immobilier.

L’île est desservie par Énergie NB.

Seul petit pépin: il sera difficile d’envoyer vos enfants à l’école puisque l’île est seulement accessible par bateau, ou à pied et en VTT lors des marées basses.