Un python avale un homme en Indonésie

Un homme de 25 ans a été tué et avalé en entier par un python sur l’île indonésienne de Sulawesi, selon la presse locale et des villageois.

Une vidéo de six minutes mise en ligne par le site d’information Tribun Timur montre les villageois éventrant la carcasse du serpent. On voit alors les jambes et le torse de la victime, qui se nommait Akbar.

Un leader du village de Salubiro, dans la province du Sulawesi-Ouest, a dit à l’Associated Press que les villageois ont commencé à chercher Akbar lundi soir, quand il n’est pas rentré. Les villageois auraient ensuite trouvé des outils et une botte, avant d’apercevoir le python réticulé de sept mètres engorgé.

Une blessure au dos semble indiquer qu’Akbar a été attaqué par-derrière.

Les pythons réticulés agrippent leurs proies avec des dizaines de dents acérées et recourbées, puis les suffoquent avant de les avaler entières. Ils sont courants en Indonésie et ailleurs en Asie du Sud-Est.

Ils ne s’attaquent toutefois que très rarement aux humains, préférant manger des singes, des porcs et d’autres mammifères.