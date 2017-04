Tu te retrouves en dehors de l’Acadie. Tout à coup, tu fais la rencontre de quelqu’un qui se dit Acadien. Ignore l’acte de naissance et les photos d’enfance sur les plages de Tracadie. Ces choses peuvent trop facilement être falsifiées. Fie-toi plutôt aux critères ici-bas qui prouvent, hors de tout doute, que cette personne est véritablement acadienne.

1. Le nom de famille de cette personne est typiquement acadien: Cormier, Comeau, Chiasson, Robichaud, Leblanc, Daigle, Martin, etc. Si son nom de famille n’est pas nécessairement acadien, assure-toi qu’elle est de descendance acadienne. Le nom de fille de sa mère est acceptable. Le nom du deuxième cousin du chum à sa tante ne compte pas.

2. Cette personne ne mange pas n’importe quels fruits de mer et pas n’importe quand. Si tu la vois manger du homard décongelé à la fin février, tiens-toi loin! Si, par contre, cette personne a des connaissances qui lui emportent des mollusques et fruits de mer – coques, pétoncles, huîtres, flétan, etc. – directement des pêcheurs et en saison, elle a des liens acadiens très forts. Vous devriez être amis.

3. Si cette personne peut reconnaître la différence entre l’accent de Petit-Cap et celui de Balmoral, elle est acadienne. Mais elle est vraiment – alors là vraiment – acadienne si elle est capable d’identifier la différence entre l’accent de Grande-Digue et celui de Cocagne ou entre celui de Saint-Léonard et celui de Saint-Quentin.

4. Une personne est probablement acadienne si elle a des opinions tranchées par rapport au poulet frit Dixie Lee. Elle n’a jamais mangé dans un PFK et crois même que d’y entrer est une sorte de trahison.

5. Sans ouvrir de carte ou se servir d’un GPS, cette personne sait comment se rendre à au moins deux des villages suivants: Eel River Crossing, Acadieville, les deux Sainte-Anne, Escuminac, Drummond ou Scoudouc. Elle sait aussi à quel endroit précis elle quitte Haut-Aboujagane pour arriver à Basse-Aboujagane. De même pour Caraquet et Bas-Caraquet.

6. Cette personne est sûrement acadienne si elle peut nommer au moins trois villages acadiens en dehors du Nouveau-Brunswick. Elle obtient des points bonis si elle mentionne des localités de la Louisiane et qu’elle fait référence aux événements de 1755.

7. Finalement, cette personne est acadienne si elle partage cet article parce qu’elle répond à tous les critères!