Tu n’as pas eu la chance de naître en Acadie. Bon. Par contre, ton plus grand rêve dans la vie, c’est d’être Acadienne ou Acadien. Pour toi, c’est comme devenir membre de l’Ordre du Canada, mais en beaucoup mieux. Voici donc les 8 étapes à franchir pour devenir une citoyenne ou un citoyen acadien honoraire.

1. Tu dois maîtriser l’un des accents acadiens. Même pouvoir dire sans hésitation: «J’aime ta skirt la way qu’a hang» ne suffit pas. Il faut prononcer la phrase avec un des accents typiques de l’Acadie. Et les expressions acadiennes doivent devenir une seconde nature pour toi. Il faut pouvoir dire «arrête de badjeuler», «arrête de me bâdrer», ou «arrête de braîller» sans même y penser. L’étude et la pratique sont nécessaires.

2. Tu dois pouvoir identifier trois villes ou villages selon leur slogan. Où est située L’étoile de l’Acadie? Sa capitale culturelle? Son berceau?

3. Les yeux bandés, et au toucher, tu dois pouvoir distinguer une coque d’une palourde. Rien qu’à l’odorat, tu dois dire s’il s’agit d’un homard ou d’un crabe bouilli. Finalement, toujours les yeux bandés, tu dois pouvoir dire la différence entre une poutine râpée de Bouctouche et la râpure de la Baie Sainte-Marie.

4. Tu dois avoir peinturé au moins trois poteaux de téléphone aux couleurs du drapeau acadien.

5. Tu dois pouvoir réciter les meilleurs passages d’au moins un monologue de la Sagouine.

6. À l’écoute des dix premières notes, tu dois pouvoir identifier les plus grands succès de 1755. Tu dois aussi pouvoir nommer les trois membres des Hay Babies, juste au son de leur voix. Un indice: Serge Brideau n’est pas membre du groupe, même si, au fond de son gros coeur, il rêve de les rejoindre.

7. Tu dois pouvoir identifier des lieux spécifiques acadiens à l’aide de photos de côtes et de rives. C’est une plage de Cap-Pelé ou de Néguac? Ce sont les rives de la rivière Saint-Jean ou de la rivière Shediac? Ce sont les montagnes de Chéticamp ou de Campbellton?

8. Lorsque t’auras passé toutes ces étapes, tu dois te présenter devant Kevin Arseneau, Jean-Marie Nadeau ou n’importe quel autre ancien président de la SANB pour recevoir ta bénédiction lors de la pleine lune du mois de juillet. Et les cérémonies se déroulent au pied de la statue d’Évangeline, à Grand-Pré…