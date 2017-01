Vous avez de la difficulté à vous endormir?

Quels que soient les efforts que vous y mettez, il est parfois difficile de dormir suffisamment, compte tenu des délais de travail serrés et de tous vos autres soucis. Selon un sondage mené par l’Association canadienne des aliments de santé, 73% des Canadiens disent que le manque de sommeil a un effet négatif sur leur santé.

Malheureusement, le manque de sommeil peut avoir des répercussions sur votre système immunitaire et diminuer sa capacité de reconnaître et combattre les microbes du rhume et de la grippe. Il peut aussi nuire à votre alimentation en altérant vos « hormones de la faim » et en augmentant vos envies d’aliments sucrés et salés, perturbant ainsi l’équilibre nutritionnel délicat nécessaire à la santé du système immunitaire.

Le pourcentage d’adultes qui dorment moins de six heures par nuit est actuellement plus haut que jamais. Si vous avez de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi, essayez de limiter le temps passé devant un écran avant d’aller au lit, qu’il s’agisse de celui de la télévision, du cellulaire ou de l’ordinateur. Cette mesure vous aidera à dormir plus profondément, car des études montrent que la lumière bleue émise par ces appareils perturbe l’horloge biologique et les habitudes de sommeil.

Vous pouvez aussi faire l’essai de ces quelques produits de santé naturels:

Vitamine D: Selon les études, les personnes ayant un faible taux de vitamine D étaient celles qui dormaient le moins. Si vous faites partie de cette catégorie, vous pourriez prendre un supplément de vitamine D, surtout pendant l’hiver, alors qu’il est plus difficile d’obtenir un apport quotidien suffisant en raison de la baisse d’ensoleillement.

Magnésium: Un minéral qui apaise le système nerveux, favorise la détente, abaisse la tension artérielle et augmente même l’énergie pendant la journée, tous des facteurs importants pour arriver à se reposer.

L-théanine: Un acide aminé qui favorise la détente et permet de mieux dormir en diminuant l’anxiété qui peut vous garder réveillé la nuit.

Mélatonine: Cette hormone favorable au système nerveux est bien connue dans le monde de la santé naturelle pour sa capacité de prolonger la durée totale du sommeil et de réduire le temps d’endormissement.

Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments.