Du sang de homard pour soigner vos bobos

Des chercheurs du Maine, aux États-Unis, ont découvert que le sang de homard guérit les verrues communes et les éruptions de zona (bardeau). Ils espèrent lancer une crème à base de sérum de homard d’ici la fin de l’année.

Le homard occupe une place privilégiée au Nouveau-Brunswick. Le «roi des crustacés» est servi lors d’occasions spéciales et les revenus de la pêche font rouler l’économie de nombreuses communautés côtières.

Le potentiel du homarus americanus n’est pourtant peut-être pas exploité son maximum. Une équipe de chercheurs américains menés par Robert Bayer, directeur du Lobster Institute at the University of Maine (l’Institut du homard de l’Université de Maine), a découvert que l’hémolymphe de homard – c’est-à-dire le terme technique du liquide circulatoire du crustacé – a des propriétés antivirales.

«Ç’a été une surprise. Je m’attendais que ça fonctionne, mais tu ne sais jamais avant que tu l’essaies. En premier, je l’ai essayé sur moi-même sur des taches de vieillissement, et ç’a fonctionné», mentionne le chercheur.

M. Bayer et sa collègue, Cathy Billings, ont fondé l’entreprise Lobster Unlimited LLC, qui a comme objectif de commercialiser l’hémolymphe de homard. Avec l’aide d’un partenaire du domaine cosmétique, Ariel Laboratories, ils ont conçu une crème nommée LobsteRx. Ils ont l’intention de lancer le produit d’ici la fin de l’année.

Le groupe de M. Bayer a également entamé des démarches afin de pénétrer le marché pharmaceutique. Il espère que le sérum de homard sera approuvé pour utilisation médicinale par la Food and Drug Agency (FDA) et Santé Canada. Avant d’y arriver, il devra effectuer des études cliniques.

«Toute l’expérimentation faite à ce jour a été auprès d’amis et de famille. Il n’y a pas encore eu d’étude clinique formelle», explique-t-il.

«Un de nos chercheurs avait des cellules de rein humain et le virus de l’herpès simplex. Après avoir répété une expérience à trois reprise, nous avons démontré que nous pouvons tuer le virus de l’herpès simplex avec le sérum de homard. Il y a un grand potentiel médicinal qui reste à explorer. Nous ne savons pas encore jusqu’où les propriétés antivirales du sérum de homard peuvent aller.»

Environ deux millions de livres d’hémolymphe de homard sont jetés aux ordures chaque année selon M. Bayer. Certaines usines de transformation paient des dizaines – et même des centaines – de milliers de dollars, chaque année, afin de jeter les restes du crustacé.

Lobster Unlimited travaille en partenariat avec l’usine Cape Seafood, de Saco, au Maine, afin de commercialiser le LobsteRx. Si la demande est assez élevée, l’entreprise a l’intention d’approcher des usines canadiennes.

«Si notre projet fonctionne bien, nous allons chercher le sérum de homard partout où nous pouvons en trouver. Dans la transformation de homard, nous jetons des millions de livres de ce sérum, chaque année. Il y a donc a assez de ressources pour que ce soit pratique.»

Lobster Unlimited a obtenu deux brevets aux États-Unis, soit un pour l’utilisation de l’hémolymphe de homard afin de traiter les lésions de la peau, et un autre pour l’utilisation de l’hémolymphe afin de prévenir et traiter des infections virales. L’entreprise a aussi d’autres brevets en instance entourant l’utilisation pharmaceutique de l’hymolyphe.

M. Bayer ajoute que le sérum de homard a obtenu un numéro de la International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques), pour l’utilisation cosmétique.

La recherche au N.-B.

Les chercheurs du Maine ne sont pas les seules à la quête de moyens de donner une valeur aux résidus de fruits de mer.

Au cours de la dernière décennie, l’Institut de recherche de la zone côtière, de Shippagan, a travaillé en partenariat avec l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île afin de développer l’huile de crevette. Le produit est aujourd’hui ajouté à la nourriture de poisson d’élevage, et pourrait un jour devenir un produit de santé naturel pour l’humain.

L’été dernier, l’entreprise Omera Shells, de Richibucto, a annoncé la création d’un maximum de 74 emplois afin d’opérer une usine de transformation des coproduits marins. La compagnie, dirigée par Omer Gaudet, a l’intention d’extraire le chitosane des coquilles de crustacés. La substance a des utilités biomédicales, agricoles et industrielles.

Selon des intervenants du milieu, d’autres recherches sont en cours au Nouveau-Brunswick, mais les chercheurs ne veulent pas en parler publiquement en attendant des résultats concrets.