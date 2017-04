Une alimentation riche en gras serait liée à l’arthrite

Une alimentation riche en gras saturés favoriserait l’apparition de l’arthrite en modifiant la composition du cartilage dans les articulations, et surtout dans des articulations comme celles de la hanche et du genou qui doivent supporter plus de poids, selon des chercheurs australiens.

Les scientifiques de l’université du Queensland ont étudié différents acides gras saturés trouvés notamment dans le beurre et le gras animal, et des glucides simples _ une alimentation riche en gras et en glucides associée à la malbouffe.

Le professeur Yin Xiao et son équipe ont constaté qu’une alimentation composée de 20 pour cent de gras saturés et d’une quantité suffisante de glucides provoque dans le genou des changements semblables à l’ostéo-arthrite. Les dépôts d’acides gras saturés dans le cartilage en changeraient le métabolisme, le rendant plus faible et donc plus susceptible d’être endommagé.

La fonction normale du cartilage est d’envelopper les extrémités des os afin d’absorber la pression lors des mouvements.

Le doctorant Sunder Sekar a expliqué que les acides gras causent possiblement une inflammation de toute l’articulation.

Il a ajouté que le remplacement, dans l’alimentation, du gras animal par de l’acide laurique (un acide gras qui existe sous forme de glycéride dans diverses graisses et huiles végétales) a semblé protéger le cartilage.

Les conclusions de cette étude sont publiées par le journal scientifique Scientific Reports.