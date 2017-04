Obésité: les enfants devraient toujours aller au lit à la même heure

Les enfants qui vont toujours au lit à la même heure et qui ont un meilleur contrôle de leurs émotions sont ensuite moins susceptibles de souffrir d’obésité pendant leur préadolescence, selon des chercheurs américains.

Les scientifiques de l’université Ohio State ont examiné la santé de près de 11 000 enfants qui ont participé à une vaste enquête au Royaume-Uni.

Ils ont tout d’abord établi un lien entre le contrôle des émotions et les routines à l’âge de trois ans, confirmant ainsi les conclusions d’études précédentes. Ils ont ensuite déterminé que les enfants qui allaient toujours au lit à la même heure réduisaient de manière importante leur risque d’obésité.

Comparativement aux enfants qui vont « toujours » au lit à la même heure, a dit la chercheuse Sarah Anderson, même les enfants qui vont « habituellement » au lit à la même heure augmentent leur risque d’obésité; ce risque est encore plus élevé chez les enfants dont l’heure de coucher est inconstante.

Elle ajoute que les enfants qui se couchent toujours à la même heure s’endorment plus facilement, dorment plus longtemps, se réveillent moins souvent la nuit et sont moins susceptibles d’avoir des problèmes de comportement.

Les conclusions de cette étude sont publiées dans le journal médical International Journal of Obesity.