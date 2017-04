La chirurgie bariatrique n’est pas une solution miracle pour maigrir

De plus en plus de gens au Nouveau-Brunswick ont recours à la chirurgie bariatrique comme traitement contre l’obésité sévère. Il y a quelques années, Lucie LeBlanc, de Val-Comeau, dans la Municipalité régionale de Tracadie, a été opérée avec succès alors qu’elle avait atteint un poids d’environ 400 livres.

Entre avril 2016 et janvier 2017, 190 personnes ont reçu la chirurgie bariatrique dans un établissement du Réseau de santé Vitalité, indique Thomas Lizotte, un porte-parole. En 2015-2016, 270 personnes ont subi cette intervention, qui en résumé, consiste à réduire de 75% le volume de l’estomac, alors qu’ils étaient 237 en 2014-2015 et 143 en 2013-2014.

Pourquoi une hausse du nombre de patients? L’explication est plutôt simple.

«C’est probablement dû à l’embauche d’un autre chirurgien bariatrique», explique Thomas Lizotte.

Pour Lucie LeBlanc, la route a été longue et la marche à suivre n’a jamais été évidente. La femme âgée de 25 ans a lutté contre l’obésité toute sa vie. À l’adolescence, elle a tenté plusieurs régimes pour lutter contre l’obésité, mais les résultats n’ont jamais été à la hauteur des promesses.

«J’ai essayé Weight Watchers quand j’étais plus jeune. J’ai essayé le Slim Fast, qui consiste à remplacer deux repas par jour avec des shakes, et t’as juste vraiment faim pour le reste de la journée. J’ai essayé d’autres régimes aussi, mais quand tu ne te dis pas que c’est aujourd’hui que ça change, ça ne marche pas.»

En 2011, à l’âge de 19 ans, Lucie LeBlanc a pris un rendez-vous avec son médecin pour trouver une solution, mais à ce moment-là, il était hors de question pour elle de subir une intervention médicale.

«Je n’avais pas des problèmes de santé grave, mais quand même, ça s’en venait. Il m’a recommandé à une clinique pour la chirurgie bariatrique. À ce moment, je ne voulais pas en entendre parler. Ça ne m’intéressait pas.»

Quatre ans plus tard, elle est retournée voir le médecin. Des problèmes de dos l’empêchaient de bien faire son travail dans une pharmacie. Elle pesait alors près de 400 livres.

«C’était sérieux. Je n’avais plus de vie. Il a renvoyé une demande à la clinique bariatrique, et cette fois-ci, j’étais plus prête.»

Deux jours après la chirurgie, Lucie LeBlanc a entamé les changements nécessaires pour améliorer sa santé. Depuis novembre 2015, elle a perdu près de 170 livres.

«Je me suis dit que c’est aujourd’hui que ma nouvelle vie commence. Un mois plus tard, j’ai commencé à aller au gym et je n’ai plus arrêté depuis ce temps-là.»

Pas une solution miracle

Elle tient cependant à mettre les choses au clair. La chirurgie bariatrique est loin d’être une solution miracle. Pour atteindre des résultats à long terme, il faut adopter un mode de vie sain et rester fidèle à ses nouvelles habitudes, dit-elle. Elle voit la chirurgie bariatrique comme un outil parmi tant d’autres. Cet outil ne sert à rien s’il n’est pas bien utilisé.

«Un commentaire que j’entends fréquemment c’est que j’ai pris la “solution facile”, mais je ne pense pas que c’est vraiment facile. Deux semaines avant l’opération, on nous place sur un régime liquide. On boit du bouillon quatre fois par jour. Pour une personne aux prises avec l’obésité morbide qui est habituée à manger d’une certaine façon, je ne suis pas convaincu que c’est facile et je ne pense pas qu’il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire.»

Lucie Friendly Fitness

Il y a quelques semaines, Lucie LeBlanc a créé une nouvelle page Facebook, Lucie Friendly Fitness. Elle veut se servir de cette page pour inspirer les autres à reprendre leur santé en main.

Depuis quelque temps, son mantra personnel est devenu : «La vie vaut tellement la peine d’être vécue lorsqu’on a la santé et l’énergie pour le faire.»

Au cours des dernières années, le soutien de ses proches a été un facteur déterminant qui lui ont permis d’atteindre des objectifs. Elle veut encourager les autres à adopter un mode de vie sain et actif.

Pour l’instant, la vaste majorité des commentaires sont positifs, même si certains tentent parfois de profiter de sa situation pour vendre des produits.

«Je me suis fait approcher pour vendre des produits, des pilules miracles. Je n’en revenais pas. Je ne veux pas raconter de mensonges aux gens. Oui, j’ai subi une chirurgie, mais je fais attention à mon alimentation, je m’entraîne au gym. C’est comme ça que j’ai réussi à perdre du poids. Vendre des produits? Non merci.»

Dans son cas, les résultats à présent ont été plutôt positifs, mais la chirurgie n’est pas pour tous, reconnaît-elle.

«Lorsque tu reçois la chirurgie, au début, t’as presque pas faim et t’as peur de ne pas te sentir bien, donc les gens perdent beaucoup de poids. Certains vont alors se dire que la chirurgie est un moyen facile pour perdre du poids, mais dès que les mauvaises habitudes reviennent, la reprise du poids peut arriver. J’en ai vu qui ont perdu 100 livres, mais qui ont ensuite tout repris.»

La route à Lucie LeBlanc sera longue, mais pour elle, une chose est certaine, elle est résolument tournée vers l’avenir.