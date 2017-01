Où partir en 2017?

En ce début d’année 2017, on n’a qu’une question sur les lèvres: où partirons-nous cette année? 2016 aura sans équivoque été l’année de l’Islande. Les voyageurs ont été des milliers à sauter sur l’occasion de découvrir ce petit pays pour lequel on a tous eu le coup de foudre lors de l’Euro 2016. Mais quelles seront les destinations tendance pour 2017? Comme chaque année, les médias ont dressé leur liste et nous avons retenu pour vous quelques idées intéressantes.

1 – Canada

Cette année, le Canada se trouve au sommet de tous les palmarès. Le Lonely Planet l’a nommé «meilleure destination de 2017». Et tout récemment, le New York Times l’a placé au premier rang des pays à visiter cette année. Pourquoi tout cet engouement? Parce que le pays célèbre en grande pompe son 150e anniversaire. Et pour que tous puissent participer à la fête, l’entrée aux parcs de Parc Canada (incluant les lieux historiques nationaux) sera gratuite. N’oublions pas non plus qu’en 2017 la ville de Montréal fête son 375e anniversaire. L’ambiance sera donc à la fête un peu partout au pays. Voilà une belle raison de voyager chez nous cette année.

2 – Inde

Besoin de dépaysement? Pourquoi ne pas visiter l’Inde? À la fin de 2016, Eliza et Max du blogue Bestjobers (bestjobersblog.com) nous ont fait découvrir le Rajasthan (Inde du Nord) et on est complètement tombé sous le charme. Avec ses palais dignes des Mille et une nuits, ses forteresses impériales et ses paysages à couper le souffle, pas surprenant que l’Inde se retrouve au 3e rang des pays à visiter en 2017 du New York Times. Bien sûr, visiter l’Inde ce n’est pas nécessairement une «vacance», mais une chose est certaine, il s’agit d’un voyage dont vous vous rappellerez longtemps.

3 – Finlande

Si tous les pays nordiques jouissent d’une grande popularité en ce moment, c’est la Finlande qui se trouve au sommet de toutes pour 2017. Elle domine le palmarès du National Geographic et se trouve au 3e rang du Lonely Planet. Tout comme le Canada, la Finlande célèbre cette année un anniversaire important. Déchirée entre la Russie et la Suède durant plus de 800 ans, la Finlande a finalement obtenu son indépendance en 1917. Le moment est donc propice pour découvrir ce pays aux paysages grandioses. Et pourquoi ne pas en profiter pour admirer les aurores boréales de la Laponie? Alors, on part quand?

4 – Corée du Sud

En 2016, on a suivi Ève, du blogue Nos racines sur 4 continents (nosracinesur4continents.com) et sa petite famille jusqu’en Corée du Sud. À travers leurs récits, on a découvert ce magnifique pays où se mélangent modernité et tradition. Cette année, la Corée du Sud a été choisie comme l’une des nouvelles destinations tendance par le magazine voyage Traveller. Séoul, sa capitale, se retrouve également au 7e rang des villes à visiter selon le Lonely Planet. Les voyageurs gourmands que nous sommes ne diraient certainement pas non à un délicieux bibimbap!

5 – Portugal

De tous nos voyages, le Portugal demeure l’une de nos destinations préférées. Non seulement on y mange bien, mais le pays est d’une beauté presque inégalable. Des plages chaudes de l’Algarve jusqu’aux magnifiques ruelles de Porto: il y en a pour tous les goûts. Et cette année, sa capitale Lisbonne se trouve au 8e rang des villes à visiter selon le Lonely Planet. Moins dispendieuses que ses voisines espagnoles, Lisbonne et ses jolis quartiers gardent un certain charme qu’on ne retrouve nul par ailleurs.

* * *

Alors, où partirez-vous en 2017?

