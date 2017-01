L’art de (ne pas) écouter quelqu’un se plaindre

Que puis-je dire lorsqu’elle relate une situation en se positionnant en victime? En quoi puis-je lui être utile lorsqu’elle se lamente ainsi? Comment puis-je agir lorsque ses plaintes n’achèvent plus?

Une femme me posait ces questions l’autre jour, car elle ne savait pas comment réagir, adéquatement et respectueusement, aux histoires d’une de ses amies. D’où l’idée de rédiger cette chronique.

L’insatisfaite: voilà le nom que je donne, dans cette chronique, à la personne qui, justement, se plaint et maugrée. Je ne me réfère pas uniquement aux éternels insatisfaits, mais surtout à moi-même, à vous, à l’amie de la femme, enfin, à tout le monde. Personne n’est à l’abri de ces moments.

La plupart du temps, l’insatisfaite croit être en train de, tout simplement, présenter les faits. Elle oublie que les «faits» ne sont qu’en réalité ses perceptions personnelles de la situation. Chaque personne liée à cette situation conterait des «faits» différents puisque les «faits» sont inévitablement soumis à son filtre mental (qui contient ses croyances individuelles).

Que faire?

Alors que faire quand l’insatisfaite se plaint de…

Corrections injustes sur son examen

Traitements odieux de la part d’une amie déloyale

Manque de soutien de sa famille

Accumulation de malchances au travail

Voiture tombée en panne, encore une fois?

Il est avisé de:

Écourter la conversation (même si le récit est captivant). Ce genre de dialogue sape le moral. L’insatisfaite pense qu’évacuer sa frustration ainsi l’apaisera, mais ce sentiment est éphémère; en peu de temps, celle-ci aura dépensé de l’énergie inutilement, se sentira aussi mécontente et reviendra à la case départ.

Demander à l’insatisfaite: «que comptes-tu faire?». Cette question peut aider la personne à sortir de son inertie dans le but de remédier à la situation. En se plaignant, celle-ci ne fait que blâmer les autres (ou la vie) et ne recherche pas de solution.

S’abstenir de prodiguer des conseils à moins que l’insatisfaite en sollicite. En règle générale, lorsqu’elle ne demande pas conseil, elle n’est pas prête à en recevoir.

Gare au jugement!

Il est fondamental de ne pas juger l’insatisfaite. Nous ne devons pas oublier que nous avons tous des moments où l’envie de critiquer ou d’accuser est très forte. Or, il nous est difficile d’identifier ces moments. Force est de constater que lorsque ce sont les autres qui se plaignent, notre radar fonctionne expertement. Pensez-y-bien. Afin de vous aider à identifier vos propres moments (et en vue de vous aider à éviter le jugement envers «l’insatisfaite»), je vous propose un court exercice de l’auteure et formatrice Odette Pelletier pour le Défi de la semaine.

Dialoguons de façon constructive!

(J`invite respectueusement vos partages et questions.)

Défi de la semaine

«Pense à une situation où tu as ressenti une émotion désagréable assez forte. À ce moment précis, qui croyais-tu être responsable de ton émotion? Qui blâmais-tu?» Vous y avez réfléchi? À moins que votre réponse ait été «moi» – la seule bonne réponse selon l’auteure –, vous ignoriez à ce moment que c’était votre façon de penser qui était la cause de votre émotion.¹

¹Pelletier, O. (1999). Refaire les connexions. Bellefeuille (Québec): Éditions de l’être, p.45.