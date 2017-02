3 stratégies pour que vos enfants aient confiance en eux

Nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour nos enfants, et pour les mener vers une vie d’adulte heureuse, en santé et réussie, il faut d’abord renforcer leur confiance en eux. Utilisez ces trois stratégies recommandées par les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance inscrits, ces professionnels formés en développement de l’enfant et capables d’élaborer des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants axés sur le jeu.

1. Encouragez la prise de décision. La confiance qu’éprouve un enfant quand il décide de petites choses lui permettra d’avoir confiance en lui lorsqu’il devra prendre de grandes décisions. Il est donc important que votre enfant puisse avoir son mot à dire sur ce qui le touche, et ce, dès son plus jeune âge. Même si la décision qu’il doit prendre semble insignifiante, comme choisir les vêtements qu’il portera aujourd’hui ou décider de temps en temps du film à regarder en famille, l’enfant en tirera des bénéfices puisqu’il apprendra à se fier à son instinct.

2. Outillez-les; ne les punissez pas. Réagissez aux comportements difficiles de vos enfants en essayant de découvrir la source et les agents stressants en cause, puis réagissez de façon chaleureuse et encourageante. Écoutez activement vos enfants: offrez-leur des choix, aidez-les à nommer leurs émotions et reconnaissez leurs comportements positifs et leurs efforts. «Ces stratégies permettent d’outiller les enfants et tiennent compte de leurs compétences», explique Mélanie Dixon, directrice du Service de l’exercice professionnel à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

3. Suscitez la créativité. Les enfants s’épanouissent quand ils utilisent leur imagination. Fournissez-leur donc une foule de possibilités pour qu’ils puissent explorer et faire des découvertes avec des objets usuels. Allez marcher dans la nature ou amusez-vous en réalisant un projet de bricolage simple qui fait appel à la créativité. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de «bonne» façon de jouer: on apprend surtout en s’amusant et en faisant.