Mieux-être: Souplesse de corps et d’esprit

Je souligne inlassablement le lien entre le corps et l’esprit, puis, lorsqu’il s’agit de souplesse, ce lien ne fait pas exception. Je vais alors parler des bienfaits d’un corps plus souple et faire des liens avec la souplesse d’esprit.

La flexibilité musculaire est une des composantes de la forme physique: elle est aussi importante que l’endurance musculaire, la force musculaire et l’endurance cardiorespiratoire. La flexibilité musculaire implique principalement les muscles, les os, les ligaments et les capsules ligamentaires. Elle n’a donc pas à être négligée. Il s’agit de travailler les articulations mobiles (telles que les épaules, les poignets, les genoux) afin que celles-ci soient souples. Les mouvements d’un corps rigide, sans souplesse, sont restreints. Un corps souple court moins de risque de se blesser, d’éprouver des courbatures, de développer des maux de dos et de soutenir une mauvaise posture.

Étirements

Les exercices d’étirement se font avec toutes les articulations du corps et, préférablement, après s’être échauffé un peu. Quand on étire les muscles, on étire le corps. L’amplitude des mouvements est alors augmentée. On le ressent à travers le corps. Je dirais même que lorsque l’on étire les bras vers le ciel, après une bonne session d’étirements, on est plus proche de l’atteindre. Cela donne une liberté au corps, une liberté de bouger comme bon lui semble.

Posture

La souplesse du corps améliore la posture. En se tenant droit et en assurant un bon alignement, on ouvre les épaules et la poitrine. Cela libère la cage thoracique et assure une plus grande quantité d’oxygène qui emplit les poumons. Une posture adéquate protège également les articulations et prévient les blessures. L’état d’esprit ainsi que la confiance en soi sont affectés par la posture. Tout est alors relié. Quel étonnement…

«Rien n’est permanent, sauf le changement.» – Héraclite

On ne peut ignorer la synergie du corps et de l’esprit. Au risque de me répéter, lorsque le corps s’assouplit, l’esprit a tendance à s’assouplir. Un esprit flexible est important puisque la vie est en constante évolution; pouvoir braver le changement avec flexibilité est un atout inestimable. Si, en revanche, on est rigide et on résiste au changement, le mal-être et l’anxiété s’installent aisément. L’esprit n’est limité à rien. On étire les bras vers le ciel – et on peut symboliquement le toucher. L’esprit est libre de penser et de créer comme bon lui semble.

Plusieurs pratiques orientales, qui intègrent l’élasticité du corps et de l’esprit, font preuve de multiples bienfaits pour la santé. Au cœur de celles-ci, on préconise l’équilibre et l’harmonie, intérieurs et extérieurs. Il s’agit d’en faire l’essai, de façon régulière, afin de ressentir ces bienfaits. Voici trois de ces élégantes pratiques:

Qi Gong: C’est un art ancien qui comprend une série de mouvements, lents et harmonieux, qui permettent de s’enraciner, de s’assouplir et d’obtenir une quiétude. Le Qi Gong est, en quelque sorte, le «père» du Tai-Chi.

Tai-Chi: Aux yeux d’une amatrice comme moi, cet art est très similaire au Qi Gong. Le Tai-Chi par contre est un art avec une composante martiale et il semble plus chorégraphié. Il comprend une série de doux mouvements qui font travailler les articulations en douceur, qui suscitent une respiration profonde et qui ont un effet apaisant sur le système.

Yoga: C’est une approche philosophique totale et donc plus qu’une série d’exercices dynamiques et statiques. Cet art se concentre également sur la conscience, la respiration, la concentration et la méditation.

Déraidissons-nous!

J’invite respectueusement vos partages et questions.

¹Bien-être et santé: la leçon de l’Asie. Saint-Constant (Qc): Broquet.

Défi de la semaine

Incorporez une séance d’étirements à chaque journée de votre semaine. Pratiquez cette séance dans un environnement paisible. Ressentez la souplesse de votre corps et de votre esprit.