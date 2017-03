Les tendances voyage de 2017

Au début de l’année, on vous a parlé des destinations populaires pour 2017, mais qu’en est-il des habitudes des voyageurs? Les experts de chez Booking.com se sont penchés sur la question. Après avoir sondé plus de 12 000 de leurs utilisateurs, ils ont déterminé quelques-unes des tendances voyage à adopter en 2017.

1. Devenir un nomade digital

On ne se le cachera pas, il est devenu presque impossible de voyager sans sa tablette ou son téléphone intelligent.

Il faut dire qu’avec l’essor des nouvelles technologies, les voyageurs sont des plus en plus exigeants.

En 2017, près de 52% des voyageurs utiliseront des applications de voyage qui sont devenues des compagnons de voyage version 2.0.

Les nouvelles technologies permettent donc de voyager plus sereinement en servant à la fois de guide et d’assistant. En ce qui nous concerne, on aurait bien du mal à s’en passer.

2. Profitez au maximum de ses voyages d’affaires

On surnomme «bleisure», une association entre les termes business (affaires) et leisure (loisirs), le fait de prolonger un voyage d’affaires pour jouer les touristes. Cette tendance connaît une ascension fulgurante depuis quelques années.

En 2017, environ 75% des voyageurs d’affaires étendront leur séjour pour mieux découvrir la destination où ils se trouvent et nous faisons partie de ce nombre. Eh oui, la majorité de nos voyages depuis quelques années ont été des voyages de style «bleisure», où l’on a su mêler plaisir et boulot.

3. Faire du tourisme de ressourcement

Il y a quelques mois, on vous parlait du Monastère des Augustines de Québec nommé meilleur lieu de ressourcement au monde selon le National Geographic.

Ça tombe bien, car cette année, de plus en plus de voyageurs vont privilégier les voyages axés sur le bien-être du corps et de l’esprit.

D’ailleurs, les hébergements du monde entier réévaluent leur offre afin de faire face à cette demande croissante.

En 2017, il ne sera pas rare de trouver des hébergements proposant des espaces dédiés à la méditation, à des centres thermaux, à des ateliers de bien-être ou encore à des installations qui feront la promotion d’un style de vie holistique.

4. Faire des voyages plus écoresponsables

De plus en plus de voyageurs sont conscients de l’importance du respect de l’environnement.

En 2017, plus d’un tiers des voyageurs prévoient choisir des options plus vertes dans le cadre de leur séjour. Ces choix peuvent varier de l’utilisation des transports en commun plutôt que de la voiture jusqu’au choix d’hôtels plus respectueux de l’environnement.

Cette année sera d’ailleurs marquée par de nombreux débats autour de l’introduction de normes internationales définissant l’hébergement vert et la mise à dispositions des voyageurs de plus d’information sur la compensation de carbone par les sociétés de transports.

Même en voyage il n’est donc plus question de mettre de côté nos efforts pour sauver la planète.

5. Pourquoi ne pas partir sur la lune?

Bon, notre séjour sur la lune n’est peut-être pas pour 2017, mais plus de 44% des voyageurs interrogés par Booking.com estiment que dans un futur plus ou moins rapproché, les vacances se prendront dans l’espace.

Et l’idée n’est peut-être pas aussi folle que l’on pourrait l’imaginer. Les chercheurs de la NASA se penchent actuellement sur un avion capable d’atteindre des vitesses supersoniques permettant un transport aérien plus rapide et plus vert, et ce en toute sécurité.

Certes, on est encore loin des voyages spatiaux, mais peut-être aurons-nous bientôt la chance de partir quelques semaines dans un tout inclus sur la lune, qui sait?

Pour plus de conseils voyage, visitez notre blogue (entre2escales.com).