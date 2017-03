Cinq destinations européennes à découvrir

Parcourir l’Europe c’est découvrir une panoplie de cultures, de langues et d’histoires. En l’espace de quelques heures à peine, on peut passer de la mer Méditerranée aux Alpes suisses, de la Forêt noire aux fjords de Norvège.

Lors de chacun de nos voyages, on tombe de plus en plus amoureux de ce continent qui ne cesse de nous émerveiller. Des villes comme Paris, Londres et Barcelone figurent au sommet de nos destinations préférées. Mais l’Europe cache aussi de petits bijoux moins connus des voyageurs. On a donc pensé sortir un peu des sentiers battus afin de vous présenter cinq de nos coups de cœur européens.

1 – Rovinj – Croatie

Considérée comme l’un des plus beaux villages côtiers au monde, Rovinj en Croatie est absolument magnifique. Située dans la péninsule istrienne tout près de la frontière slovène, Rovinj est de plus en plus appréciée des touristes européens en quête de soleil. Il faut dire qu’en plus de son adorable vieille ville parsemée de ruelles sinueuses et de charmantes boutiques, Rovinj est particulièrement connue pour ses plages. Largement influencé par la culture italienne, l’endroit rappelle les villages côtiers italiens, mais à une fraction du prix!

2 – Bruges – Belgique

On surnomme Bruges la Venise du nord en raison de ses nombreux canaux qui ne sont pas sans rappeler sa voisine italienne. Pour tout vous dire, on est complètement tombé amoureux de cette ville située à une heure à peine de Bruxelles. Il y a d’ailleurs quelque chose de particulièrement romantique à longer ses canaux bordés de maisons de style flamand. Et que dire de ses ruelles pittoresques et de ses moulins à vent. Bruges vous plongera certainement dans un univers digne des contes de fées.

3 – Hallstatt – Autriche

Hallstatt est un petit village autrichien au bord du lac Hallstättersee, situé à environ 80 kilomètres de Salzbourg. Classé au patrimoine de l’UNESCO, ce petit village est si spectaculaire que les Chinois ont voulu avoir le leur. Oui, oui, ils ont fait construire une réplique à l’échelle, dans le sud de la Chine. Mais blague à part, on les comprend un peu, car Hallstatt est sans doute l’un des plus beaux endroits que nous avons visités à ce jour. Vous voulez voir un paysage à couper le souffle? Ne cherchez plus, il faut aller à Hallstatt!

4 – Carcassonne – France

Marie se souvient encore de la première fois où elle a posé les pieds à Carcassonne: elle avait 18 ans. Dix ans plus tard, lors de notre visite, son amour pour cette cité médiévale n’avait pas changé. Carcassonne impressionne tant par son architecture que par ses dimensions. Ici, vous aurez véritablement l’impression de faire un voyage dans le temps. Entre une visite du château et une balade dans les ruelles de pierres, vous pourrez facilement passer des heures à découvrir la cité. Et ne manquez pas de l’admirer une fois la nuit tombée, le spectacle est tout simplement magique.

5 Sienne – Italie

Sienne est un incontournable lors de votre prochain séjour en Toscane. Eh oui, vous l’aurez deviné, il s’agit d’une autre ville médiévale. Clairement, on a un faible pour cette période historique! Sienne est en quelque sorte la petite sœur de Florence, la capitale de la Toscane. On a absolument craqué pour la Piazza del Campo, la place principale de la ville, qui est unique par sa forme incurvée et son inclinaison en forme d’amphithéâtre. Sans faire de favoritisme, Sienne se rapproche drôlement de la perfection.

Pour plus de conseils voyage, consultez notre blogue (entre2escales.com).