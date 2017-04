Mieux-être – Non! Tout sauf ça!

Vous avez peur des ascenseurs? Des chiens? Vous avez peur de vous retrouver dans une foule? De traverser un grand pont? De contracter une maladie? D’interagir avec de nouvelles gens? Quelles que soient les phobies ou les peurs instinctives qui vous freinent, vous avez le pouvoir de vous en défaire.

Esquiver les moments qui engendrent vos peurs n’est qu’une solution éphémère. Ces réactions d’évitement éloignent les situations anxiogènes, mais elles ne résolvent rien. L’avenir apportera sans doute des situations qui vous mettront à rude épreuve. De plus, en évitant ces moments clés, vous perdez des occasions. «Non, mais moi, je ne peux pas affronter ma phobie, vous dites, c’est plus fort que moi!» Ce à quoi je réponds «Oui vous pouvez, vous êtes plus fort que cette peur; il reste à savoir si vous le voulez réellement.»

Il se peut que vous ne soyez pas prêt à faire face à votre peur ou que celle-ci vous cause peu de soucis. C’est bien. Personne ne vous oblige à surmonter cette peur. Mais si vous proclamez: «Ça suffit! Cette peur me bloque et je suis prêt à tout pour la vaincre» vous y arriverai.

Mises en situation

Madeleine*, 33 ans, avait peur de l’obscurité. Elle décida d’affronter cette peur et, soutenue par sa sœur, elle avança étape par étape. Elle entrait dans des pièces sombres quelques secondes à la fois. Avec le temps, ces instants devinrent des minutes. Quelques semaines plus tard, elle allait dans sa cour après le crépuscule et y restait de plus en plus longtemps. Depuis le début de sa démarche, elle répétait sa nouvelle croyance: «Je me sens à l’aise dans le noir.» Dès lors, Madeleine y a cru puis elle ne se sent plus victime de sa peur.

Brent*, 47 ans, redoutait de parler en réunion de travail. Il en eut assez. Accompagné d’un thérapeute, il brava sa peur. Sa nouvelle croyance était: «Je suis capable de m’exprimer en réunion». Petit à petit, il offrait de courts commentaires en réunion. Plus le temps avançait, moins il était nerveux; il anticipait même les réunions afin de s’efforcer à parler. Brent ne perd plus de sommeil avant ses réunions et, même s’il n’est pas bavard, il verbalise ce qu’il a à dire.

Gisèle*, 56 ans, avait peur du sang. Gestionnaire à l’hôpital, elle faisait des efforts démesurés pour ne pas être exposée au sang. Elle se sentit prête à surpasser sa peur et sa copine, infirmière, accepta de l’aider. Gisèle commença à rendre visite à des patients et elle ne se détournait pas lorsqu’il y avait des plaies visibles. Elle devint observatrice à la clinique de phlébotomie. Dans sa tête, elle récitait ceci: «Le sang est la vie.» Gisèle apprécie davantage son milieu de travail et ses mains ne sont plus asséchées (car elle ne les lave plus cent fois par jour).

* (Noms fictifs)

Doucement quand même!

Avec ces beaux exemples, il semble que je vous présente une vision simpliste. Loin de là. Ces peurs sont véritables et exigent des efforts considérables. Il est donc important de ne pas brûler d’étapes.

Tout d’abord, acceptez cette peur, sans vous reprocher. Comme Bourbeau le dit: «Donnez-vous le droit d’avoir cette peur et prenez le temps qu’il vous faudra pour la surmonter. Vous n’avez pas à vous forcer.»¹ Ensuite, si vous décidez que le moment est propice, assurez-vous d’être accompagné dans votre démarche (d’un professionnel de la santé ou d’un proche qui respectera votre rythme).

Puis, face aux phobies, commencez à faire des gestes contraires à ceux que vous faisiez auparavant, tout en repassant votre croyance renouvelée.

Finalement, soyez patient, croyez en vous et persévérez.

Démasquons nos peurs!

¹ Bourbeau, L. (1993). Les peurs et les croyances. Bellefeuille (Qc): Éditions E.T.C. Inc., p.96.

Défi de la semaine

Prenez conscience de vos émotions lorsque vous êtes en situation de peur. Notez les répercussions sur votre vie. Décidez si l’effort requis pour vaincre cette peur en vaut la peine.