Sept astuces pour réduire sa facture d’épicerie

Madame Bordage, j’espère que cette chronique vous servira bien à votre prochaine visite au marché d’alimentation.

Semaine après semaine, c’est du pareil au même. À mesure que l’on avance dans les allées, on voit le compteur monter! En sachant que l’alimentation représente la dépense la plus élevée du budget familial (après le logement), pas surprenant que l’on veuille réduire sa facture. Voici quelques conseils qui vous aideront à en avoir plus pour votre argent!

1. Aliments périssables: achetez-en moins, mais plus souvent!

Prenons l’exemple des salades prélavées et offertes dans des emballages ou contenants de plastique. Si vous avez l’habitude d’acheter deux ou trois variétés de salade chaque semaine, il est très important que vous vérifiiez les dates de péremption. Si vous n’y portez pas attention, vous risquez de vous retrouver devant une salade défraîchie à la fin de la semaine.

Plutôt que d’acheter plusieurs contenants de salade le dimanche, vous pourriez vous arrêter à l’épicerie le mercredi ou le jeudi pour compléter votre achat de la semaine. Mais tenez-vous-en alors à cette seule dépense et ne tombez surtout pas dans le piège des achats superflus! Sinon, où est l’économie?

2. Osez incorporer les légumineuses

Le coût d’achat est faible, mais le contenu nutritionnel est excellent. Riches en protéines, en fibres et en minéraux, les légumineuses s’ajoutent partout avec bonheur: dans les soupes, les salades, les desserts, les trempettes, etc. Question de ne pas traumatiser les papilles gustatives de votre famille, voici quelques conseils sur la façon de les intégrer au menu:

Remplacez la moitié de l’habituelle quantité de bœuf haché par des légumineuses (dans le pâté chinois, les boulettes, sauce à spaghetti, etc.)

Réduisez les légumineuses en purée, puis ajoutez-la aux préparations à muffins ou à gâteau, dans les potages, etc

Incorporez des légumineuses à toutes vos soupes!

3. Réduisez les portions

Vous remarquez des restes dans les assiettes des membres de votre famille une fois le repas terminé? Cela signifie que vous leur servez de trop grandes portions. Réduisez les portions, utilisez les restes pour les lunchs du lendemain et vous aurez fait d’une pierre deux coups!

4. Maximisez l’utilisation des aliments

Trop d’aliments finissent aux poubelles. C’est souvent le cas des pieds de brocoli, des dernières tranches de pain, des restes de riz ou de quinoa, des fonds de sac de légumes surgelés, etc.

Pieds de brocoli: Pelez-les, coupez-les en petits dés et ajoutez-les dans les soupes, ou râpez-les pour en garnir une salade de légumes.

Dernières tranches de pain: Faites-en des croûtons qui garniront soupes et salades.

Restes de quinoa ou de riz: Congelez-les puis ajoutez-les aux soupes, aux salades froides, etc.

Fonds de sac de légumes surgelés: Ajoutez-les aux omelettes, aux soupes, dans les casseroles, etc.

5. Cuisinez et congelez

Cuisiner durant ses journées de congé n’est pas toujours le scénario idéal! Mais le fait d’avoir de bon repas à portée de main au congélateur vous évitera du stress ou même d’avoir recours au resto à la fin d’une longue journée de travail.

6. Achetez en vrac

Souvent, les aliments vendus en vrac (riz, farine, céréales, pâtes, sucre, épices, lait en poudre, chapelure, etc.) coûtent moins cher. Pour en avoir le cœur net, comparez le prix du vrac avec le même aliment vendu en épicerie. Cela vous permettra de constater que le vrac représente une réelle économie.

7. Visitez le rayon des produits à rabais

Les légumes et les fruits défraîchis ainsi que les pains dont la date de péremption approche sont souvent offerts à moitié prix. Profitez-en pour les préparer et les congeler dès votre arrivée à la maison. Ils seront parfaits pour les potages et les smoothies. Vous pourrez aussi congeler les pains.

À la semaine prochaine pour d’autres astuces qui vous feront économiser à l’épicerie! Bon samedi!