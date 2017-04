Voyage – Quelques conseils pour survivre à une longue escale

Dans exactement une semaine, nous partirons en direction du Vietnam. Si on ne tient plus en place à l’idée de découvrir ce pays, le voyage pour s’y rendre nous excite un peu moins.

Au total, il nous faudra 30 heures pour arriver à destination, dont près de 20 heures de vol avec 2 escales: une à Chicago et l’autre à Hong Kong. En prévision de ce long voyage, nous nous sommes donc mis à la recherche des meilleurs conseils pour survivre aux longues attentes dans les aéroports. Avant de les mettre en pratique, nous avons pensé les partager avec vous.

Profitez des salons exécutifs

On ne se le cachera pas, après un long vol, on n’a qu’une idée en tête: trouver un endroit tranquille où se reposer. Oubliez les salles d’attente pleine à craquer. Bons nombres de compagnies aériennes et institutions financières offrent maintenant à leurs membres l’accès à un salon exécutif. Vous y trouverez bien souvent des sièges confortables, des rafraîchissements et des bouchées à volonté, un service de bar, l’accès graatuit au wi-fi et bien plus encore.

Récemment, l’aéroport de Montréal annonçait l’ouverture du tout nouveau salon Odyssée Desjardins. Les détenteurs d’une carte de crédit de la gamme Odyssée profitent maintenant d’un accès privilégié au salon. On vous suggère donc de vous informer auprès de votre compagnie aérienne ou de votre banque pour connaître les modalités d’entrées à leurs salons exécutifs.

Faire une visite guidée… gratuite

Saviez-vous qu’il existe des visites guidées qui partent et vous ramènent à l’aéroport gratuitement? On ne connaissait pas ce fabuleux concept avant de suivre la journaliste et blogueuse voyage Marie-Julie Gagnon par le biais des médias sociaux dans l’un de ces tours offerts à l’aéroport d’Incheon, à Séoul. Si le concept semble plus populaire en Asie, il commence peu à peu à se faire connaître ailleurs dans le monde (à l’aéroport de Salt Lake City notamment). L’idée est simple: permettre aux visiteurs en transit de découvrir certains des incontournables d’une ville. Mais avant de partir en excursion, assurez-vous que les horaires correspondent aux vôtres. L’information au sujet de ces excursions est disponible en ligne ou au comptoir de renseignements de l’aéroport.

Un arrêt gourmand

Après la nourriture d’avion, vous aurez sans doute envie d’un bon repas. Si manger à l’aéroport a longtemps été synonyme de restauration rapide, il en est tout autrement aujourd’hui. En effet, l’offre culinaire s’est grandement diversifiée et améliorée depuis quelques années. L’aéroport doit maintenant être le reflet de la réputation de la scène culinaire d’une ville. Plusieurs chefs et restaurants de renoms ouvrent désormais une succursale dans les grands aéroports du monde. Le Globe@YVR à l’aéroport de Vancouver et le LEE Kitchen by Susur Lee à l’aéroport de Toronto figurent d’ailleurs sur la liste des meilleurs restaurants d’aéroport au monde selon le Daily Meal.

Profitez au maximum de votre escale!

Certaines compagnies aériennes ont compris le potentiel qui se cache derrière les temps d’attente. Wow Air, une compagnie islandaise, offre depuis peu l’escale Wow, qui permet de s’arrêter quelques jours en Islande sans frais supplémentaires sur son billet d’avion. Cette offre est disponible sur les vols aller-retour entre le Canada et l’Europe avec la compagnie. Il s’agit de l’excuse parfaite pour faire une pause-café à Reykjavik ou de passer l’après-midi près d’un volcan.

