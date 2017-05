Plonger dans un bain glacé en admirant Moncton

Un spa nordique sera bientôt construit sur la Côte Magnétique de Moncton. Au coeur du projet: la relaxation et la thermothérapie en plein air, en hiver comme en été.

Avec l’arrivée de l’Usva Spa Nordik, l’offre touristique de Moncton comptera un atout de plus. Les travaux commenceront dès la semaine prochaine sur un terrain de huit acres au bord de la route Front Mountain.

Le principe de la détente «polaire» est simple: les clients iront se réchauffer dans le sauna sec en bois ou le hammam à vapeur avant de plonger dans un bassin froid extérieur et de passer la tête sous une chute d’eau.

En hiver, les plus courageux auront le choix d’aller se rouler dans la neige. La chaleur permet d’ouvrir les pores de la peau et d’éliminer ainsi les toxines puis, le froid active la circulation sanguine et stimule le système immunitaire.

«Ça va créer un choc thermique, le corps va libérer de l’adrénaline et des endorphines», explique Geneviève Nolet, l’instigatrice du projet.

«Ensuite les gens pourront se détendre dans des aires de détente extérieures autour d’un feu, ou à l’intérieur dans le bistro-lounge. Un cycle peut 30 minutes et on recommande de le faire trois fois. À la fin, ils pourront se reposer dans un bassin chaud extérieur chauffé à l’année ou aller dans la zone de massothérapie.»

L’idée lui est venue à la suite d’un voyage en Islande. Ce rituel hérité des traditions scandinaves est devenu une pratique de plus en plus populaire au Canada.

«Ça attire autant les hommes que les femmes», assure Geneviève Nolet. «On retrouve beaucoup de spas nordiques au Québec ou en Ontario mais c’est très peu développé en Atlantique.»

Le nom de l’établissement, Usva Spa Nordik, provient du mot «brume» en langue finnoise.

Situé à deux pas de la vinerie de la Côte Magnétique, du Zoo de Moncton et du Casino Nouveau-Brunswick, l’emplacement se trouve dans une zone particulièrement fréquentée par les touristes.

Surplombant Moncton, l’endroit offre surtout un panorama imprenable sur la région. «On voulait avoir une vue qui inspire à la détente, c’était un site parfait pour ça», souligne Mme Nolet.

L’établissement devrait ouvrir ses portes au début de l’année 2018.