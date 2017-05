Une robe de tapis rouge confectionnée par une Acadienne au Gala Artis

Il y avait un peu de Saint-Quentin au Gala Artis.

Parmi les superbes créations qui ont défilé sur le tapis rouge dimanche dernier lors du Gala Artis – gala qui récompense l’excellence de la télévision québécoise –, la robe de portée par l’actrice Mélissa Désormeau-Poulin valait à elle seule le coup d’œil.

Mais saviez-vous qu’elle est en bonne partie le fruit du travail de Vanessa Borris de Saint-Quentin?

La robe porte la griffe GAUVINXBORRIS, le résultat de la collaboration entre Vanessa et la réputée styliste montréalaise Isabelle Gauvin. C’est de là qu’est parti le projet de la robe.

«Isabelle travaille avec Mélissa depuis environ sept ans. Cette année, elle voulait faire quelque chose de spécial pour le tapis rouge, créer une robe sur mesure en son honneur», raconte-t-elle.

Designer et styliste, cette dernière n’a pas hésité à embarquer dans l’aventure.

«On s’est rencontrée toutes les trois, brasser un peu d’idées pour connaître les attentes et les goûts de Mélissa pour cet événement. De là on a fait quelques croquis. Et par la suite, j’ai confectionné la robe», se rappelle Vanessa.

Dit de la sorte, cela peut sembler simple, mais le travail derrière la réalisation de cette pièce unique représente à lui seul plus d’une vingtaine d’heures.

«On a fait un choix de tissus, par la suite j’ai fait le patron, je l’ai cousu et tissé à la main. En tout, ça s’est étalé sur une période de deux mois. C’est beaucoup de travail, mais j’adore ça. La création comme telle, ce n’est pas nouveau pour moi, c’est mon métier après tout», note-t-elle.

Et puis le grand jour est finalement arrivé. Toute la journée de dimanche, Vanessa était fébrile.

«Quand j’ai vu Mélissa défiler sur le tapis rouge, ça m’a beaucoup émue. C’était en quelque sorte un rêve qui se réalisait que de voir sa création être portée lors d’un gala aussi important. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c’est de savoir que Mélissa a adoré la robe. Quand on lui a fait essayer, elle l’a immédiatement aimée», relate-t-elle.

Pour Vanessa, il s’agissait d’un premier tapis rouge, mais non d’un premier gala.

«En 2013 et 2014, j’étais assistante aux costumes du Gala Artis justement. J’étais alors à l’arrière-scène, m’assurant que les robes et les costumes étaient impeccables avant que les gens montent sur scène. J’ai donc un aperçu de ce que c’était, mais le vivre de cette façon, c’est complètement différent. En fait, c’est une occasion en or de se faire connaître, de montrer au milieu ce qu’on est capable de faire. Ça peut donc ouvrir des portes pour l’avenir dans le domaine de la confection de vêtements sur mesures», exprime la designer.

Originaire de Saint-Quentin, Vanessa Borris vit à Montréal depuis maintenant une dizaine d’années, œuvrant dans le domaine de la mode après des études en design de mode. Mis à part ce projet, celle-ci travaille beaucoup en stylisme, c’est-à-dire à conseiller des clients sur leur choix de vêtements.

«On aide beaucoup de gens d’affaires et d’artistes avec leur garde-robe. On magasine pour eux, on leur crée un style», explique-t-elle.

Celle-ci fait aussi ses propres créations. Dernièrement, elle a confectionné des costumes pour le prochain vidéoclip (Avant) de l’ex-Star Académicienne Maritza.

Pour ce qui est la robe portée par Mélissa Désormeau-Poulin, une idée de sa valeur?

«C’est une robe qui n’était pas très chargée en matière de tissu. Je dirais donc qu’elle se détaillerait pour environ 3000$», s’avance l’artiste.