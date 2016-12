Un caillou dans un soulier

Merci, François Gravel de votre éditorial du 16 décembre relatant le problème au sein du conseil municipal de Tracadie.

Oui, effectivement, vous avez raison de prétendre que j’étais le caillou dans le soulier à l’hôtel de ville de Shippagan, car je n’acceptais pas l’abus de pouvoir, la politicaillerie en faveur du parti et du candidat provincial, les magouilles de toute sorte, et j’en passe. J’étais le caillou, car je devais respecter l’omerta et me taire devant les agissements qui manquaient de transparence et d’imputabilité, mais également du manque d’initiative de l’administration municipale.

En ce qui me concerne, j’ai remarqué un changement d’attitude depuis les évènements de 2013 et 2014. Mes confrères et consœurs du conseil municipal sont moins enclins à faire de la partisanerie politique dans leur décision. Le climat est beaucoup plus détendu et un sentiment de «travailler ensemble» nous habite davantage. Merci à la maire qui a peut-être un mot à dire dans ce changement de cap. Elle n’impose pas sa vision, mais sait la partager dans un contexte de respect. Je profite de l’occasion pour souhaiter un joyeux temps des Fêtes aux citoyens et citoyennes. Que 2017 soit une année, comme 2016, d’accomplissements.

Rémi Hébert

Conseiller municipal

Shippagan