Félicitations M. le recteur!

Je viens de recevoir et de terminer la lecture du Rapport annuel 2015-2016 de l’Université de Moncton.

J’ai quitté la direction de l’Université de Moncton il y a 16 ans et je me suis toujours imposé un devoir de réserve, mais je me dois de faire exception à cette règle de conduite après avoir lu d’un couvert à l’autre ce document qui est un modèle dans le genre. Je suis très impressionné par les progrès et le dynamisme de la communauté universitaire dans les trois constituantes.

On sent à la lecture de ce rapport que le plan stratégique en vigueur a des retombées positives, que l’institution a une vision convergente et qu’elle partage des valeurs communes qui lui permettent d’atteindre sa mission.

Souhaitons que le document connaisse une large diffusion afin que les membres de la population qui bénéficient des services de l’Université de Moncton y trouvent les raisons de la soutenir au cours des prochaines années.

Jean-Bernard Robichaud Ph.D.

Gatineau, Qué.