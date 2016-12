L’esprit des Fêtes s’est arrêté sur Dieppe

L’idée qu’on a eue d’inviter Julien LeBlanc à présenter un concert de Noël à Dieppe ne manque pas de génie. Qu’il ait pensé à la soprano Nathalie Paulin pour partager la même scène en compagnie du flûtiste Jack Chen avait tout pour assurer une présentation de grande qualité.

Ces trois musiciens connus pour des carrières nationales, voire internationales, impressionnent dès leur entrée en scène. Nathalie Paulin en premier dans une longue robe violette recouverte de paillettes argentées suivie du pianiste et du flûtiste. Leur immense talent, l’excellence d’exécution et leur seule présence savent mettre l’auditoire en confiance. Les applaudissements fournis en ont été le témoignage le plus éloquent.

Que le concert ait débuté par le célèbre Gésu Bambino et qu’on ait pensé de clore la première partie par le Noël Nouvelet avait tout pour susciter l’esprit des Fêtes. Si toutefois les œuvres de Frank Martin sont moins familières, le Bel Astre que j’adore a vite fait de ramener l’auditoire au connu et à l’agréable. Les pièces dont les arrangements ont été assurés par Nhat-Viet Phi étaient de belle qualité. Et, surprise, Julien LeBlanc n’est pas que pianiste, il a une voix: une belle voix de surcroît. Nous en avons été témoins lors de l’exécution de Entre le Bœuf et l’Âne Gris exécuté en duo avec madame Paulin.

La deuxième partie du concert fut tout aussi enchanteresse. En plus des noëls des modernes tels les Debussy, Fauré, Viardot et Poulenc, on a eu la brillante idée de commencer le tout avec le Où s’en vont ces gais bergers de Pierre Dandrieu pour le terminer par God Bless ye Merry Gentlemen et le Minuit Chrétien.

Merci à la ville de Dieppe pour une idée géniale et à Julien pour une excellente présentation. Souhaitons que l’initiative se répète.

Hector J. Cormier,

Moncton