Pourquoi pas une meilleure distribution de la richesse?

Dans son édition du 4 janvier dernier, voir page 16, l’Acadie Nouvelle nous rapportait les revenus exorbitants obtenus au cours de l’année 2015 par dix chefs de corporations canadiennes.

En tête du palmarès, on mentionne d’abord le nom de Michael Pearson, ancien PDG de la compagnie Valeant Canada, corporation canadienne et internationale se spécialisant dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. Tenez-vous bien! En 2015, ce malheureux monsieur aurait, d’après l’article, touché près de 183 millions soit plus de 15 millions par mois.

Faut-il alors s’étonner si les prix des médicaments sont parfois si peu abordables dans notre propre pays et ailleurs dans le monde ? Ces dirigeants et les autres dans cette industrie s’enrichissent au détriment des gens malades qui parfois ne sont même pas en mesure de se les procurer.

Chacun des neuf autres dirigeants gagne plus d’un million par mois tandis que les 100 PDG les mieux payés au pays ont reçu en moyenne 9,5 millions par année.

Se pourrait-il que leurs employés obtiennent à peine le salaire de base et se voient obligés, comme c’est le cas chez plusieurs travailleurs canadiens, d’occuper un deuxième ou un troisième emploi pour subvenir à leurs besoins ou encore à se rendre avant la fin de chaque mois aux comptoirs alimentaires?

Tant que le Canada et la planète tout entière ne se scandaliseront pas par ces situations alarmantes et abusives, il n’y aura pas de paix. On connaitra toujours et davantage plus d’insécurité, plus de conflits guerriers et destructeurs, plus d’actes terroristes, plus de morts et de blessés, lesquels exigeront un plus grand nombre de soldats, de personnels policiers, d’armements militaires dont les coûts dépasseront ce qu’exigerait une meilleure distribution de la richesse.

Alcide F.LeBlanc

Moncton