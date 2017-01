Pourquoi des lunettes roses?

Je m’étonne encore et toujours de cette vilaine manie qu’a notre société moderne de tout catégoriser, hiérarchiser (Lunette rose de Pascal Raiche-Nogue).

N’est-il pas temps pour un réajustement de la conscience collective?

En vérité, l’influence d’une personne se dégage beaucoup plus subtilement et rayonne plutôt sous et en silence!

Comment mesurer la «bonté» quotidienne de la majorité des femmes (et des hommes)?

Pourquoi ne pas porter des lunettes multicolores pour une vision plus holistique?

Héleyne d’Aigle,

Montréal