En accord avec l’ombudsman

Je suis tout à fait d’accord avec l’ombudsman des forces armées lorsqu’il réclame plus de services pour les militaires atteints de stress post-traumatique.

Le gouvernement fait l’erreur de croire qu’il s’agit là de problèmes bénins, alors qu’ils sont parmi les plus longs et les plus difficiles à traiter. La plupart des sujets sont complètement démobilisés, aux deux sens du terme, et luttent continuellement contre la douleur, l’anxiété et la dépression.

La thérapie ne peut être de courte durée. Le parcours de réadaptation est long parce que les facteurs en cause sont multiples et complexes. Le ou la partenaire doit aussi en faire partie pour comprendre les effets secondaires qu’entraîne le stress post-traumatique sur la vie de couple.

L’incident tragique survenu récemment en Nouvelle-Écosse nous rappelle les effets désastreux des coupures de services à tous les niveaux. Le gouvernement doit délier les cordons de sa bourse et rétablir sans délai les services d’assistance personnelle et d’accompagnement dont les gens ont absolument besoin.

Claude Snow

Caraquet