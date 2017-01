Une trop grande augmentation

Non, je ne suis pas d’accord avec l’augmentation prévue par Énergie NB et voici pourquoi: il serait plus approprié de dire que l’augmentation est de 2,33% vu que c’est pour la majorité des citoyens il faudrait reconnaître que c’est encore la classe moyenne et les pauvres qui sont la majorité des consommateurs qui en paient la note. L’électricité ici coûte très cher par rapport au Québec.

Ajoutez à cette réelle situation le fait qu’à toutes les élections, donc tous les quatre ou huit ans, le peuple paie pour la formation de nos élus et je répète, pour une équipe en formation: premier ministre, la plupart des ministres, sous-ministres et autres. Par voie de conséquence, pendant ce temps et tout au long, l’argent est mal géré. Les millions de dollars ne seraient-ils pas là?

La dette ne cesse dangereusement d’augmenter dans la province. Des alarmes sonnent! C’est paradoxal, n’est-ce pas de s’appeler un pays riche?

Normand Le Bouthillier

Caraquet