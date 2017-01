Des Acadiens qui sont les bienvenus

Dans l’Acadie nouvelle du 11 janvier, on peut lire que Don Ferguson, un Acadien, est à la tête du comité d’audience du projet d’oléoduc d’Énergie Est. Il a une riche expérience en ce qui concerne l’élaboration de politiques, la réalisation de projets d’énergie et d’infrastructures en lien avec l’environnement et le développement durable. Le projet d’Énergie Est est considéré comme l’un des plus longs oléoducs au monde, avec ses 4600 km. Il devra traverser six provinces canadiennes.

Plusieurs facteurs ont poussé les Canadiens à perdre confiance dans le processus d’audience du projet. La question de la sécurité des oléoducs, les risques de déversement et la pollution des eaux préoccupent au plus haut point les dirigeants et la population. Dans un sondage déposé au BAPE, 70% des 79 municipalités consultées disent ne pas être prêtes à gérer les conséquences d’un déversement; 75% ne sont pas prêtes à intervenir seules et 55% ne sont pas prêtes à intervenir avec d`autres.

Serge Rousselle ministre de l’Environnement; Denis Landry, ministre de la Sécurité publique; et Don Ferguson, je vous invite à faire un sondage sur la préparation en cas de déversement majeur dans nos municipalités. Cela permettrait de répondre aux préoccupations des Néo-Brunswickois en ce qui concerne les dangers environnementaux du projet. Avec trois Acadiens, nous allons peut-être avoir l’heure juste une fois pour toutes sur le niveau de préparation de nos municipalités en cas de mesure d`urgence.

Emilio St-Coeur

Tracadie