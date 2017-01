Une liste trop exclusive et arbitraire

Nous portons à votre attention notre préoccupation au sujet de la publication d’une liste de 30 francophones les plus influents au Nouveau-Brunswick (le 31 décembre 2016).

L’Acadie Nouvelle est le journal national de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, et un des rares journaux indépendants au Canada. Votre importance fait que vous participez à la vie de la société francophone ici.

Pour nombre d’Acadiennes, la lutte des femmes pour l’égalité fait partie de la lutte de l’Acadie. Nous souhaitons un espace francophone où s’épanouir, mais un espace égalitaire, féministe et inclusif. Comme disaient les femmes lors de la Convention acadienne de 2004, le projet de société de l’Acadie «…ne doit pas nous demander de travailler vers une société acadienne qui cherche à reproduire le statu quo des pouvoirs hommes-femmes et de la condition féminine actuelle».

L’égalité réelle entre les femmes et les hommes est encore loin d’être atteinte, mais, comme vous dites (éditorial du 5 janvier 2017) pour les francophones en général, un fait se confirme: les femmes, loin de se contenter de faire entendre leur voix au loin, sont une partie intégrante des cercles du pouvoir de la province.

La liste des 30 francophones les plus influents nous a déçues. Nous aurions souhaité une liste plus réfléchie, plus inclusive, plus représentative de la réalité.

Vous avez dit que la liste a été élaborée par le comité éditorial élargi formé de cinq hommes employés du journal et qu’elle est «un portrait de la situation actuelle». L’explication avancée – que la faible représentation des femmes dans la liste est un reflet du faible nombre de femmes occupant des postes d’influence – serait plus probante s’il y avait eu un effort de refléter la vraie participation des femmes, et si les médias traitaient de cette situation inégalitaire en tant qu’information à d’autres moments de l’année. Comme vous savez, le travail du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a démontré que les femmes ne sont pas dans les médias à leur juste mesure.

Nous sommes d’accord que trop peu de femmes francophones détiennent des postes importants ou reconnus. Mais trop peu de postes importants sont reconnus; nombre de femmes jouent un rôle influent, déterminant, mais non reconnu. La cause serait-elle similaire à celle expliquant l’iniquité salariale, soit que la contribution traditionnelle des femmes est prise pour acquise? Une liste célébrant les francophones influents devrait participer à corriger cette impression fausse, devrait rendre visible cette contribution invisible des femmes.

Il peut paraître paradoxal que nous déplorions à la fois la faible représentation des femmes dans les postes d’influence et la faible représentation des femmes dans certaines listes de personnes influentes. Cependant la liste est trop exclusive et arbitraire, et elle contribue à naturaliser l’invisibilité de la contribution des femmes.

Si vous proposez de créer une telle liste à nouveau, nous vous incitons à solliciter une plus grande participation dans l’élaboration des critères et des paramètres de la liste et dans la nomination de personnes. Une liste des femmes influentes et des hommes influents serait également une option à considérer.

Louise Aucoin, Moncton

Lyne Chantal Boudreau, Shippagan

Marie Cadieux, Moncton

Julie Caissie, Ph.D., Dieppe

France Caissy, Dieppe

Michèle Caron, Cocagne

Alexandra Côté, Saint-Quentin

Héleyne D’Aigle, Montréal

Jody Dallaire, Dieppe

Madeleine Delaney-LeBlanc, Cap-Pelé

Nelly Dennene, Moncton

Marie-Ange Desrosiers, Bathurst

Viola Doiron, Campbellton

Catalina Ferrer, Moncton

Corinne Gallant, Dieppe

Jeanne d’Arc Gaudet, Moncton

Huberte Gautreau, Moncton

Louise Imbeault, Moncton

Wendy Johnston, Fredericton

Lorraine Julien, Moncton

Colette Landry Martin, Dieppe

Nicole Lang, Edmundston

Sarah LeBlanc, Montréal

Yolande LeBlanc, Moncton

Simone LeBlanc-Rainville, Moncton

Monique Levesque, Charlo/Moncton

Mabel Lumbsden-Levesque, Moncton

Isabelle McKee-Allain, Dieppe

Rosella Melanson, Fredericton

Sylvie Morin, Edmundston

Maryse R. Nadeau, Fredericton

Lise C. Ouellette, Edmundston

Ginette Pellerin, Grande-Digue

Marie-Andrée Pelland, Moncton

Johanne Perron, Dieppe

Susie Proulx-Daigle, Saint-Louis-de-Kent/Fredericton

Noëlla Richard, Cocagne

Sonia Roy, Point La Nim

Elda Savoie Shédiac

Irène Savoie, Chiasson Office

Lise Savoie, Moncton

Micheline Savoie, Montréal

Valery Savoie, Edmundston

Phylomène Zangio, Moncton