À quoi sert RDI?

Résident à Moncton, j’écoute régulièrement la chaîne et me pose des questions. Quels sont le mandat et le rôle de RDI? Est-ce une chaine pancanadienne d’informations nationales et internationales, une télévision de la province du Québec, ou bien encore une télévision locale du grand Montréal? À suivre les programmes, on a l’impression que la chaîne passe en permanence d’un registre à l’autre, au risque avéré de n’en remplir aucun correctement, sans ligne éditoriale et sans cohérence. Et au grand risque de frustrer une bonne part des téléspectateurs.

La question de la ligne éditoriale se pose clairement au niveau de la priorité dans le choix de l’information. Je ne suis pas le premier à faire ce constat, tant s’en faut. De nombreux exemples de cet état de choses ont déjà été donnés dans le passé. Ici à Moncton tout le monde se souvient des tragiques évènements de juin 2014 au cours desquels trois agents de la GRC ont perdu la vie et une partie importante de la ville a été paralysée pendant plus de 24h. Où était alors RDI? Pour savoir ce qui se passait chez eux, les habitants n’ont eu d’autre recours que de se reporter aux chaînes anglophones.

Certes RDI peut traiter de l’actualité de l’Atlantique, de la Saskatchewan ou de l’Alberta, mais à la condition toutefois qu’il n’y ait pas un chien écrasé, un échange de coups de feu dans un quartier quelconque de Montréal, ou bien encore une péripétie politicienne dans un coin de la province du Québec (comme si cette province était la seule dans laquelle ce genre d’activité a lieu). Sans parler de l’interminable saga du pont Champlain.

Un exemple: la programmation de RDI s’interrompt pour un flash d’actualité, voire un direct, si un accident perturbe la circulation à l’heure de pointe à Montréal. Pourtant, à Moncton il nous est arrivé à plusieurs reprises d’avoir le centre-ville complètement congestionné pendant plusieurs heures par des accidents impliquant des trains et des véhicules ou des personnes, avec parfois mort d’homme. Ces faits ont été relatés par Radio-Canada, radio et télévision, dans les programmes régionaux et locaux. RDI n’a pas modifié sa programmation, et cela me paraît tout à fait normal. Je n’attendais pas que ces événements entraînent une interruption des programmes de la chaîne nationale. Alors, pourquoi imposer ce genre d’incidents montréalais aux téléspectateurs de Halifax ou d’Edmonton ? Quelle perception a-t-on au niveau des responsables de la programmation de la pertinence et de ce que peut-être l’intérêt du téléspectateur?

Autre exemple, dans un registre bien différent. Le président de la France a visité dernièrement le Canada. À cette occasion il s’est adressé à deux reprises aux Canadiens devant les parlements. À Québec et à Ottawa. Pour ce que j’en ai entendu, RDI a retransmis intégralement l’allocution de Québec et a rendu compte de celle d’Ottawa en la commentant. Qu’est-ce à dire? Que pour les responsables de la programmation de RDI, ce que le président français peut avoir à dire aux Québécois est plus important que ce qu’il peut avoir à dire à l’ensemble des Canadiens (et qui concerne également me semble-t-il le Québec)? Est-ce bien là le mandat et la vocation de RDI? J’aimerais que l’on m’explique comment, lorsque l’on est le responsable de l’information de la chaîne, on peut justifier ce choix éditorial.

Il semble dans tout ceci que l’on ait fait le choix de faire de l’audience en privilégiant un noyau de téléspectateurs. D’autres stations font cela sur la base de critères économiques ou politiques. Mais est-ce que la vocation de service public pancanadien francophone n’impose pas autre chose? Le mandat de RDI me paraît être celui d’apporter à l’ensemble des citoyens une meilleure connaissance du pays dans lequel ils vivent et une meilleure connaissance les uns des autres. C’est seulement ceci qui peut justifier la contribution que lui apporte l’ensemble de la population au moyen de l’impôt. Or, il m’est arrivé d’entendre des responsables de la chaîne comparer les taux d’écoute au Québec et hors Québec pour expliquer leurs choix éditoriaux. Mais ne serait-ce pas au contraire ces choix qui rejettent toute une partie de la population canadienne vers les médias anglophones? Alors RDI passerait doublement à côté de son mandat.

Michel Couthures

Moncton