Un personnage controversé

Vendredi, le 20 janvier, Donald Trump sera assermenté comme président des États-Unis. Personnage hautement controversé, s’il y en a un. En vertu d’un système bizarre, le collège électoral, qui détermine le candidat perdant ou victorieux à la présidence des États-Unis, Donald Trump est sorti victorieux malgré le fait qu’il a obtenu près de trois millions de votes en moins que son adversaire, Hilary Clinton. Tel est le système américain et il est démocratique et accepté par les Américains. Cette fois cependant, on a élu un imprévisible bouffon comme président.

J’ai fait une recherche sur internet et j’ai trouvé des propos sucrés de plusieurs chefs d’État qui ne ménagent pas leurs mots dans leur (éloge) à l’endroit de Donald Trump. Voici quelques exemples: désastre, rudesse, belligérant, pervers, bigot, menteur, bouffon, raciste, etc.

C’est dommage, et c’est la première fois, que l’on dirige autant de stupidités vers l’homme supposément le plus puissant de la planète. Hélas! Donald Trump s’est comporté comme un vulgaire arrogant trop souvent et ses paroles et ses gestes justifient autant de négativité à son endroit.

Pour nous, Canadiens, un président américain hors de contrôle et imprévisible peut déranger. Quant à nos amis américains, ils doivent maintenant vivre avec ce personnage embarrassant à moins que ses folies forcent une destitution qui terminera sa présidence avant quatre ans.

Gérard Marcoux

Dieppe