Un rassembleur parti trop tôt

Si on en juge par la présence des nombreux représentants du monde associatif, politique, religieux, communautaire et académique aux funérailles de Jean-Guy Rioux, force est d’admettre que ce dernier a été fort estimé tant aux autres niveaux que dans son propre milieu. On voudrait lui reprocher une seule chose: c’est de nous avoir quittés trop tôt. Il aurait eu encore tellement à contribuer.

À l’écoute des éloges qu’on a présentés à son intention, on peut se demander pourquoi il faut attendre après la mort pour témoigner autant d’admiration. Évidemment, ceux qui l’ont côtoyé auront connu une facette plutôt restreinte de cette vie, de cette disponibilité, de cette grande générosité qui étaient les siennes. On se sentait bien en sa compagnie: il donnait la considération qu’il se devait aux opinions des uns et des autres. Il savait écouter et il savait, à la suite de débats vigoureux, faire le point et amener les interlocuteurs à des synthèses intéressantes, ce qui est fort précieux.

Le départ des gens nous permet de passer en revue leurs hauts faits. J’ai aimé qu’on nous rappelle la lutte menée dans la région pour la sauvegarde d’un campus universitaire à Shippagan et le rôle qu’il y a joué.

Il a rempli sa tâche de président de la SANB et du Forum de concertation des organismes acadiens de mains de maître. Il était flexible et savait faire les synthèses pour rallier les points de vue et ensuite se faire le porte-parole ferme, mais rassurant de la communauté acadienne.

S’il est un devoir qui nous incombe, c’est de demeurer vigilants et nous faire solidaires des causes acadiennes. Quel meilleur témoignage de fidélité envers celui qui s’en est fait le promoteur et le valeureux défenseur. Merci, Jean-Guy, et bon repos.

Hector J. Cormier,

Moncton