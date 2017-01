Disons «non» aux marchands de sang

Monsieur le premier ministre Gallant. Notre province a une importante décision à prendre en ce qui concerne notre système national d’approvisionnement en sang et en plasma. En effet, une entreprise privée à but lucratif de collecte de plasma sanguin s’apprête à ouvrir une clinique à Moncton, où l’on offrira aux donneurs néo-brunswickois un montant de 25$ pour leur plasma sanguin.

Cette clinique pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle contrevient aux recommandations du rapport Krever, un rapport qui a suggéré à notre pays une série de mesures à prendre pour assurer la sécurité de notre système national d’approvisionnement en sang et en plasma, à la suite de la tragédie du sang contaminé. De plus, la compagnie en question – Canadian Plasma Resources – exerce certaines pratiques commerciales douteuses, comme le fait de s’installer près de cliniques de méthadone et de boutiques de prêts sur gages, dans le but d’exploiter les individus les plus vulnérables de notre société.

Toutefois, la question la plus pressante a trait à l’effet qu’aura cette clinique sur notre approvisionnement provincial et national en plasma sanguin. La seule entité ayant la possibilité d’acheter des médicaments fabriqués à partir de plasma au nom des Canadiens est la Société canadienne du sang (SCS). La SCS, qui est financée par les provinces, a déclaré dans une lettre adressée à chacune des provinces qu’elle ne ferait pas affaire avec la compagnie en train de s’installer à Moncton. Cela signifie que le plasma collecté par Canadian Plasma Resources sera vendu sur le marché ouvert et que pas une goutte de celui-ci ne profitera aux Néo-Brunswickois ou aux Canadiens.

Lors de sa toute récente assemblée générale annuelle, la SCS a signalé son intention d’augmenter ses efforts de collecte de plasma, son objectif étant de doubler la quantité actuellement recueillie, pour passer d’environ 200 000 litres à 400 000, voire 500 000 litres par année. Lors de la même réunion, un communiqué a été publié par la SCS, demandant à tous les ministres provinciaux de la Santé de ne plus permettre aux négociants privés en sang et en plasma de s’installer dans leurs provinces.

En permettant à cette compagnie d’exercer ses activités, le gouvernement du Nouveau-Brunswick met en place un compétiteur direct pour la SCS, société à laquelle il donne déjà entre 25 et 27 millions $ chaque année. Cela pourrait signifier moins de donneurs volontaires pour notre système national d’approvisionnement en sang et en plasma.

Imaginez le scénario suivant: quelqu’un que vous aimez a un besoin urgent de médicaments à base de plasma. Cependant, à cause des négociants privés – comme celui exerçant ses activités à Moncton – notre approvisionnement national a été réduit. Le plasma collecté chez les Néo-Brunswickois est maintenant hors du pays, mettant ainsi à risque notre approvisionnement national.

Il s’agit là de pensées inquiétantes, mais de tels événements sont sur le point de se produire. Nous vous demandons de les empêcher de devenir une réalité. Nous vous demandons d’adopter une approche proactive et d’interdire la vente privée de sang et de plasma afin de protéger l’intégrité et la sécurité de notre système national d’approvisionnement en sang. Laissons les Néo-Brunswickois faire don de leur plasma à la Société canadienne du sang et contribuer ainsi à sauver la vie de leurs concitoyens du Canada.

Jean-Claude Basque, Moncton

Association de bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton, Etienne Dako, président.

Association francophone des aînés du NB¸ Jean-Luc Bélanger, directeur général.

Association of University of New Brunswick Teachers, Allan Reid, president.

Comité Justice et solidarité, Archidioscèse de Moncton, Dianne Léger, coordinatrice.

Congrès du travail du Canada, Alex Furlong, directeur régional – Atlantique.

Conseil des syndicats des foyers de soins, Wayne Brown, président.

Conseil des syndicats hospitaliers du NB, Norma Robinson, présidente.

Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, Brittany Dixon, représentante du N.-B. 9. Fédération des citoyen(ne) aîné(e)s du NB, Léonard LeBlanc, président.

Fédération des retraités syndicaux du NB, Alex Grimaldi, président.

Fédération des travailleurs et travailleuses du NB Patrick Colford, président.

Front commun pour la justice sociale, Pauline Richard, coprésidente.

Mount Allison Faculty Association, Andrew Irwin, président.

Regroupement féministe du NB, Nellie Dennene, directrice-générale.

Société de l’Acadie du NB, Kevin Arseneau, président.

Syndicat canadien de la fonction publique, division du N.-B., Danny Léger, président.

Syndicat des infirmières et infirmiers du NB, Paula Doucet, présidente.

Syndicat du NB, Susie Proulx-Daigle, présidente.