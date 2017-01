Oui à la taxe sur les boissons gazeuses

La Société médicale du Nouveau-Brunswick recommande une taxation sur les boissons gazeuses. Elle le fait pour d’excellentes raisons reliées à la haute prévalence d’obésité avec les maladies coûteuses et souffrantes qu’elle entraîne (diabète, maladie cardiaque, arthrose, cancer, etc.).

Comment expliquer que le premier ministre Gallant refuse de considérer cette idée?

Le but de la taxe est qu’on cesse de boire de ces produits nuisibles à la santé. Alors, ce n’est pas vrai que cela taxerait indûment les pauvres… On peut très facilement se passer des boissons gazeuses qui n’ont pas de vraie place dans l’alimentation. Si les gens cessent d’acheter des boissons gazeuses, cela leur laissera plus d’argent pour acheter des fruits et des légumes et autres aliments présentement sous-consommés par rapport à leur importance pour la santé.

M. Brian Gallant ne peut prétendre qu’il sait mieux que les médecins.

Je me pose la question: ressent-il la pression du lobby des compagnies qui produisent des boissons gazeuses?

C’est sûr qu’au début, cette taxe ne sera pas populaire, mais on s’habituera rapidement à diminuer la consommation des boissons gazeuses.

Étant donné le poids des coûts de santé, nous n’avons pas les moyens de négliger cette mesure préventive.

Daniel Beaudry, médecin

Moncton