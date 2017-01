Loin du vrai monde

Avec son Cabinet de plusieurs milliardaires, pensez-vous à l’instant que ces dirigeants comprennent la condition des moins nantis et travailleront à soulager leurs misères? Au contraire, les chances sont qu’ils viseront à mieux garnir leurs propres comptes de banque!

Et quel sera le sort des femmes américaines avec un Cabinet qui n’en compte qu’une seule, qui est en passant une des milliardaires? Monsieur Trump ne devrait-il pas s’inspirer de monsieur Justin Trudeau qui a nommé le même nombre de femmes que d’hommes ? Après tout, on est maintenant en 2017 !

D’autre part, les Hispaniques et les Latinos américains constituent près de 17 pour cent de la population de ce pays. Il n’a pas nommé un seul membre de cette ethnie au Cabinet.

Heureusement, il a réussi à trouver un Noir compétent, car ce peuple est plus nombreux dans ce pays que la population canadienne!

Dès le jour et le lendemain de l’assermentation du 45e président américain s’amorçait aux États-Unis et ailleurs dans le monde un nouveau et grand mouvement contre l’arrivée de monsieur Trump à la présidence américaine.

Surtout organisées par les femmes, ces démonstrations ayant eu lieu dans la plupart des grandes villes américaines, dans plusieurs provinces canadiennes y compris celle du Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le monde, par ces gestes, elles ont voulu démontrer qu’elles sont une puissante voix, qu’elles n’accepteront plus d’êtres traitées indignement par lui ou les autres de même nature que lui; qu’elles veulent que leurs droits et leurs valeurs soient protégés, que les changements climatiques soient un danger réel et scientifiquement soutenu par la science qui menace la vie de l’humanité actuelle et future; que les valeurs démocratiques et les droits de la personne doivent primer en tout temps, non seulement aux USA, mais aussi bien au Canada et partout sur la Terre.

Vraiment, si monsieur Trump a pu déclarer lors des élections qu’il n’était qu’un messager d’un mouvement américain qui l’avait propulsé à la présidence, qu’il se rende compte que celui des femmes pourrait bien le mettre à la porte bien plus vite qu’il ne le pense!

Avec des millions d’autres personnes qui se sont jointes à ces manifestations, y compris la cinéaste acadienne, Monique LeBlanc, qui se trouvait à Washington, je suis pleinement solidaire avec la cause.

Cependant, si l’électorat américain avait pleinement exercé son droit de vote le 7 novembre 2016, à plus de 50 pour cent, ce pays, le nôtre et la planète ne seraient pas aussi angoissés et ne seraient pas actuellement dans cette situation malveillante. L’indifférence politique peut produire de terribles conséquences!

Alcide F.LeBlanc

Moncton