Place à la parole citoyenne!

Le nom du nouveau président des États-Unis est évoqué si souvent depuis des mois qu’il est devenu pour certains le supplice de la goutte d’eau. Évitons l’obsession. À la limite, c’est une question de santé mentale! De plus, l’attention qu’on lui porte nourrit son narcissisme.

Mais disons-le sans détour, l’élection du nouveau président n’a rien de normal. Qu’est-il arrivé pour que la première démocratie au monde élise un personnage qui ment comme il respire, insulte les femmes et les minorités, méprise la presse et fait ses propres règles? Que faire devant le discours populiste d’un être qui diabolise ses opposants et qui agite des épouvantails pour mieux se présenter comme le sauveur?

Il n’y a qu’un seul antidote et c’est la parole citoyenne. Je salue les quelque deux millions de femmes (et d’hommes) qui, le lendemain de l’assermentation, ont marché sur Washington et d’autres villes dans le monde pour se faire entendre.

Mais nous Canadiens… En quoi toute cette question nous regarde-t-elle? Après tout, nous ne vivons pas aux États… Nous sommes plutôt satisfaits de nos institutions démocratiques. Nous devrions être à l’abri du populisme, non?

Eh bien non! Le populisme fait des ravages partout. Il a fait adopter le Brexit en Grande-Bretagne, a fait monter la popularité de Marine Le Pen en France et a permis à l’extrême droite d’infliger un sérieux revers à Angela Merkel dans son fief électoral. Partout, au mépris du droit international, il essaie de faire bousculer l’ordre établi en trouvant appui chez les « oubliés » du système. Cette classe populaire qu’Hillary Clinton a si maladroitement appelée les déplorables, elle existe chez nous et elle applaudit le monsieur dont je tais le nom.

Donc, comment la parole citoyenne peut-elle faire obstacle à un ordre du jour subversif? Elle se dote d’abord d’outils d’autodéfense intellectuelle. Elle apprend à repérer les sophismes sous leurs diverses formes. Elle suit l’actualité nationale et internationale. Elle vérifie les sources et apprend à distinguer le vrai du faux. Elle apprend à reconnaître les journalistes et analystes qui suivent un code de déontologie et les appuie dans leur recherche de vérité. Elle dénonce les politiciens qui fustigent les journalistes pour ne pas avoir à rendre de comptes. Elle invite les soi-disant déplorables à sa table pour discuter. Elle interroge avant d’affirmer et tempère plus qu’elle ne crie. Dans la lutte de M. Big Oil contre la planète, elle prend la défense de la planète. Si la parole citoyenne s’incarne dans le rôle de parent ou d’enseignant, elle dote ses enfants ou ses élèves de ses outils d’autodéfense intellectuelle.

Plus que jamais, les politiciens des États libéraux ont besoin de leurs citoyens pour contrer la montée du populisme, ennemie de la démocratie. Je dis donc haut et fort, place à la parole citoyenne!

Daniel Arseneault

Moncton