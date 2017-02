Des félicitations s’imposent

Cette lettre est en réponse à l’éditorial «Les oubliés du verglas». Je comprends que l’on cherche toujours à blâmer quelqu’un en cas de tragédie ou de désastre. Et les gens qui deviennent des cibles faciles dans ces situations sont toujours les dirigeants. Mais je trouve dans ce cas-ci que votre éditorialiste, François Gravel, a appuyé un peu trop vite et un peu trop fort sur la gâchette.

Premièrement, de dire qu’il a pris trois jours au premier ministre Gallant pour se rendre dans les régions les plus touchées est faux. De plus, affirmer qu’il a «daigné» de s’y rendre, cela équivaut à dire qu’il l’a fait sans vraiment en avoir envie. C’est insultant et condescendant. Mais ça fait une belle ligne à écrire, j’imagine.

Je crois qu’on devrait plutôt féliciter nos dirigeants pour leur dévouement et leur leadership dans cette gestion de crise, une crise sans précédent. Je peux dire, pour l’avoir vécu moi-même, qu’on peut bien se préparer à tout, on ne peut jamais tout prévoir dans ce genre de situation.

Il faut aussi dire bravo à tous les gens qui ont oeuvré et qui travaillent encore sans relâche pour rétablir le courant et réparer les dégâts.

Il est évident qu’il y a beaucoup de frustrations chez ceux qui n’ont pas encore l’électricité, mais je suis convaincu que les autorités font tout ce qu’elles peuvent dans des conditions extrêmement difficiles.

Paul-Aimé Mallet

Maire de Le Goulet