Nous sommes encore sous le choc. C’est vraiment difficile de trouver les mots. L’attaque de la mosquée de Sainte-Foy est une attaque contre l’humanité et contre les valeurs canadiennes, quelle que soit l’origine des victimes ou des terroristes. Toutes nos pensées vont aux victimes et leurs familles.

La communauté musulmane au Canada souffre en silence depuis longtemps, elle souffre de conséquences des attaques terroristes dans le monde, elle souffre de l’image de l’islam et des musulmans en occident et dans les médias, elle souffre de la discrimination, elle souffre de l’isolement, elle souffre des actes de haine et de violence qui augmentent de jour en jour ici au Canada et dans le monde, sans oublier qu’elle souffre aussi de la monté de l’extrémisme chez certains musulmans…

Cette communauté a besoin de sentir la bienvenue, de sentir qu’elle est appréciée et qu’elle fait partie de notre société. Elle a besoin de notre solidarité et de notre support.

Les musulmans sont les premières victimes de toute cette horrible tragédie humaine appelée terrorisme islamiste. Et aujourd’hui ils font face à une nouvelle sorte de terrorisme anti-musulman.

Nous sommes inquiets pour notre avenir et l’avenir de nos enfants, mais nous gardons l’espoir et nous gardons notre confiance dans la société canadienne dont laquelle nous nous sentons en sécurité.

Nous sommes prêts à surmonter ces dures épreuves avec l’aide de tous les Canadiens. Nous voulons vivre ici dans le respect, la paix et la fraternité.

Nous faisons partie de ce beau et grand pays et personne ne peut nous faire croire le contraire.

Mais nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités et à protéger les différentes minorités dans ce pays. La communauté musulmane est la cible actuellement de ce genre de menaces et il faut agir rapidement en vue de combattre et sanctionner l’islamophobie, la discrimination et la violence et surtout de développer une stratégie de sensibilisation.

La communauté musulmane doit aussi faire plus d’effort dans le but de créer plus de liens avec les différents composants de notre société, de s’ouvrir plus et de combattre toute forme d’extrémisme ou de renferment sur soi dans les mosquées et au sien de la communauté elle-même.

Tolérance, solidarité et fraternité doivent être les mots d’ordre.

Mohamed Ali Mhalla,

Moncton