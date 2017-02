Étions-nous prêts?

Est-ce que nous étions prêts? Voilà la question qui tue. En regardant la situation, poser la question s’est y répondre. Un des gros problèmes était l’évaluation de la situation d’urgence, voir «the big picture» comme disent les Anglais.

Si chaque ville avait eu la chance d’évaluer la situation sur leur territoire, leurs actions auraient été plus rapides. Je m’explique. S’il y avait avait eu une personne formée dans chaque endroit pour évaluer la situation, peut-être que la réaction des autorités aurait été plus rapide et les évaluations d’Énergie NB et du gouvernement provincial n’auraient pas été un «fiasco» comme le dit bien François Gravel dans l’Acadie nouvelle du 31 janvier.

Un exemple à Tracadie. Si la Ville avait eu de la bonne information sur son territoire, je suis certain que le maire de Tracadie n’aurait pas attendu deux jours avant de déclarer l’état d’urgence. Le nouveau maire pensait que le plan d’action pour les mesures d’urgence était prêt. J’ai 30 années d’expérience dans ce domaine et j’ai déjà offert à la Ville de les aider dans l’élaboration d’un plan de mesure d’urgence et dans la prévention des incendies.

Malheureusement, le ministre de la Sécurité publique m’a répondu dans une lettre datée du 18 août 2016 que divers programmes étaient déjà en place. Aujourd’hui, avec les changements climatiques, cette tempête du verglas est seulement un début. Ce qui va nous sauver, cette fois-ci, est l’acharnement du nouveau maire de Tracadie, Denis Losier, les pompiers volontaires et les bénévoles. Bravo à tous.

Émilio St-Coeur

Tracadie