N’oublions pas les héros de la crise

S’il y a des personnes ne croyant pas encore au réchauffement de la planète, elles n’ont qu’à visiter plusieurs coins de notre province comme Pointe-Sapin, Baie-Sainte-Anne, ailleurs, tout comme la Péninsule acadienne.

Cette terrifiante crise de verglas a fait beaucoup souffrir et nous a démontré que nous sommes une espèce vraiment fragile. Pour la nature, c’est peut-être sa façon de nous communiquer la sienne!

Mes brefs propos sont pour nommer les héros de la crise. En tout premier lieu, ce sont les sinistrés eux-mêmes. Ils ont démontré un énorme courage, de la patience et de la résilience. Un peu à l’image des Syriens.

En second lieu, je loue tout le personnel d’Énergie Nouveau-Brunswick pour ses très longues heures de travail ardu de même que celui venu du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

En troisième lieu, j’ai beau d’admiration et de reconnaissance pour nos dirigeants publics, tant au niveau de la province, y compris notre premier ministre Brian Gallant, de même que ceux des municipalités et des DSL.

Aux membres de la gendarmerie canadienne et aux militaires canadiens, mille mercis et en particulier, mille mercis au leader de ces militaires, le major Turmel Chiasson, qui, en passant, a été un de mes vaillants étudiants à l’Université de Moncton! J’ai eu l’honneur de le rencontrer à l’école de Lamèque.

Et que dire des milliers et des milliers de bénévoles qui contribuent par leur noble générosité à préparer et à offrir des repas, à visiter les familles, à les encourager dans la limite de leurs capacités?

Malgré mon éloge envers ces héros, j’ai honte de mentionner que certains rares individus ont volé des génératrices. Ils ont même pris une certaine quantité de cuivre dans les camions de nos bienfaiteurs québécois. Si de milliers de personnes n’ont pas profité des logements chauds offerts, c’est qu’elles craignaient d’être volées. Par prudence, elles ont préféré geler dans leurs foyers. Je les comprends maintenant!

Alcide F.LeBlanc

Moncton