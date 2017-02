Un système de santé cassé

Malgré ce que nous dit notre gouvernement, notre système de santé ne fonctionne pas pour tout le monde.

Je me suis blessée au dos le 29 décembre 2016. Comme il n’y avait pas d’amélioration, j’ai pris un rendez-vous chez mon médecin que j’ai vu le 9 janvier. Elle m’a dit être certaine que j’ai une vertèbre cassée, et me donne un formulaire pour aller à l’hôpital passer un rayon X le jour même. À la suite de quelques appels à son bureau pour savoir ce qui se passe, toujours pas de nouvelles. Le 30 janvier, j’ai moi-même téléphoné au département de radiologie à l’Hôpital régional d’Edmundston, pour me faire dire que mon rayon X n’avait pas encore été lu.

Finalement, le 1er février, l’adjointe administrative de mon médecin me dit qu’elle va faire une demande pour mettre mon cas en priorité, et me donne un donne rendez-vous pour le 21 février. Je devrais également être recommandée à un spécialiste pour les os. Comme je suis âgée de 80 ans, je me demande comment longtemps je devrais (ou pourrais) attendre pour des résultats et un suivi. Je trouve que ces délais sont inacceptables, et je pense sérieusement que notre système de santé est aussi cassé que ma vertèbre!

Nora Morel,

Edmundston