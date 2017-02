Permettez-moi, au nom des citoyens de Saint-Léolin, de démontrer notre appréciation aux dirigeants de notre municipalité pour la prise en charge rapide de la situation à la suite de la crise de verglas que nous avons tous dû affronter la semaine dernière.

Dès la première journée, vous avez établi un lieu de rassemblement, où les résidents du village pouvaient se rencontrer, se réchauffer, s’approvisionner en eau potable, savourer un repas chaud, prendre un bon café, socialiser et même y trouver un gîte pour la nuit. Un merci bien spécial à nos pompiers, qui eux-aussi, dès la première journée, ont visité chaque foyer de la municipalité pour sécuriser les citoyens, leur offrir de l’aide au besoin et les informant des services disponibles au centre de rassemblement.

De plus, leur service de livraison à domicile, de repas chauds aux personnes âgées, et leur surveillance 24 heures sur 24 furent plus qu’appréciées. Merci au Club de l’âge d’or qui a mis son local ainsi que ses facilités disponibles à la préparation de repas chauds pour les résidants du village et des villages avoisinants. Au-delà de 500 repas furent servis durant les premières journées. Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture et aidé à la préparation des repas.

Bravo, vous méritez tous et toute, notre admiration!

Jean-Guy Battah,

Saint-Léolin