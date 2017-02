Veglas: une situation inacceptable

À la suite des pannes de courant qui ont causé les situations désastreuses que nous avons connues, particulièrement dans la Péninsule acadienne; je me suis réjoui d’entendre les dirigeants de différentes municipalités organiser des refuges pour leur population afin que les gens puissent aller se réchauffer et manger quelque chose de chaud.

J’ai été particulièrement touchée par la générosité des gens durant cette crise du verglas (par exemple d’offrir le gîte gratuitement afin de permettre aux gens dans le besoin de pouvoir être confortables et manger un bon déjeuner chaud), wow!

Je n’ai malheureusement pas entendu nos dirigeants (politiques) parler des personnes âgées qui habitent dans des résidences (appelée également «foyers de soins spéciaux» par le gouvernement) en ne pensant pas qu’eux aussi étaient sans chauffage à l’intérieur de ces foyers (car apparemment les propriétaires n’ont pas l’obligation d’avoir des génératrices!).

On doit comprendre que ces résidents sont – pour la plupart – en perte d’autonomie avec mobilité réduite ou autres problèmes de santé, donc un peu difficile de se déplacer en marchette ou en fauteuil roulant pour aller se réfugier ailleurs.

Que penser de nos gens affaiblis qui n’ont pas la capacité de se déplacer! De plus, beaucoup de membres de leurs familles étaient également sans électricité ou habitent à l’extérieur. Donc, les familles devaient se débrouiller aussi bien que possible et dans la situation actuelle accumuler des dépenses (repas & hôtel) pendant que le loyer est déjà payé pour la résidence… Intéressant!

En 2017, je trouve cette situation inacceptable et désolante, en considérant que ces gens âgés, ce sont nos parents qui sont vulnérables et ont tant travaillé pour nous, la génération que nous sommes. Je crois fermement que nos aînés méritent d’être traités dignement.

On doit réfléchir à des pistes de solution afin d’assurer que nos aînés soient en sécurité en tout temps, et surtout en période de crise…en plein hiver de surcroît! Il sera impératif d’avoir des plans d’urgence en place rapidement afin d’être en mesure d’intervenir efficacement lors des prochaines situations d’urgence.

Johanne Lanteigne

Dieppe