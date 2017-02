Bravo M. Gallant

J’aimerais dire bravo à notre premier ministre, Brian Gallant, pour la façon dont il s’est occupé jusqu’à maintenant de cette crise incroyable dans notre province et spécialement dans notre Péninsule acadienne.

Sous l’effet des émotions c’est bien facile de critiquer les responsables quand on n’est pas dans leur position pour s’occuper d’un désastre d’une telle ampleur. On pense qu’on aurait dû prendre une décision trois jours plus tôt, qu’on aurait dû faire ceci avant, qu’on aurait dû être là au lieu d’un autre endroit, etc.

Malgré l’énormité des dégâts causés par cette tempête, c’est incroyable le travail qui a été fait dans les dernières journées. Notre premier ministre a été partout dans la Péninsule acadienne. Je demeure dans la région de Caraquet et je peux vous dire qu’il est venu souvent. Il montre un vrai leadership pour s’occuper de cette crise. Parfois, nous sommes durs envers nos dirigeants. Nous portons des jugements sans vraiment savoir ce qui se passe en arrière.

Michelle Mailhot

Caraquet