L’homme derrière le politicien

J’étais un de ceux qui trouvaient la venue de Trudeau inutile et surtout un peu trop tard. Et bien, je fais mon mea culpa. Je vais vous dire, j’ai écouté son discours et j’ai vu comment cet homme s’est comporté avec les gens dans notre église. Il a pris la peine d’écouter tous ceux qui voulaient bien lui dire quelques mots, pris des photos et blagué avec quelques personnes. Certains diront que c’est un politicien et qu’il veut juste bien paraître et le bla-bla que l’on connaît.

Mais cet homme est humain et a de la compassion pour ceux qui en arrachent et ça se voit dans sa gestuelle. Plusieurs l’accusent de préférer les musulmans à nous. Au contraire, je crois simplement que Justin veut faire tomber des barrières et ouvrir les yeux aux Canadiens en leur montrant que même si vous faites partie d’une minorité ou d’un groupe différent de la majorité, vous êtes tous égaux et importants pour le Canada. Même s’il n’a pas fait d’annonces spéciales c’est quand même bien de sa part de s’être déplacé ici sur notre île pour nous livrer quelques mots d’encouragement.

Le Canada entier est témoin de toute la solidarité, la compassion et la résilience de notre peuple acadien. Certains vont vouloir le dénigrer et l’insulter… à quoi bon? Le premier ministre du Canada n’est pas un monteur de ligne. Mais il s’est quand même rendu ici à Lamèque, nous a dit: je compatis avec vous. Il nous a donné une petite tape dans le dos en nous disant de ne pas lâcher, que tout allait rentrer dans l’ordre bientôt. C’est quand même assez nice pareille vous trouvez pas? Croyez-vous que Harper, Chrétien ou même Mulroney se serait déplacé? Il n’y a aucune partisanerie dans ce que j’écris ici. J’ai seulement été agréablement surpris par l’homme qu’il est, nonobstant qu’il soit une figure politique dominante au Canada. Merci M. Trudeau!

Brian Haché

Haut-Lamèque