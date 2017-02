Quelques pistes pour l’élaboration d’une politique du vieillissement au Nouveau-Brunswick

En janvier dernier, le Conseil sur le vieillissement présentait au gouvernement du Nouveau-Brunswick sa stratégie en vue d’élaborer une politique à destination des aînés. Cette stratégie se veut un plan d’action «conçu pour créer un système viable et pour répondre aux enjeux liés à la population vieillissante du N.-B.». Elle «établit les conditions d’un système plus souple permettant aux aînés de rester autonomes et de participer à la vie communautaire le plus longtemps possible».

En gros, la stratégie s’articule autour de 10 principes fondamentaux à savoir: le respect, la collaboration, la participation significative, les collectivités amies des aînés, l’équité, l’autonomie, le choix, l’apprentissage continu, le mieux-être et le continuum de soins. De ces 10 principes découlent autant d’objectifs qui donnent lieu à quelque 77 mesures, ces dernières portant sur la santé, le mieux-être, la famille, la vie sociale, la participation communautaire, l’apprentissage continu, l’emploi, le revenu, le logement et la sécurité alimentaire. En outre, le conseil recommande de porter une attention particulière aux collectivités des Premières nations en raison de leur spécificité notamment sur les plans historique et culturel. Il suggère aussi de créer un organisme «ayant le mandat de surveiller la mise en œuvre des éléments-clés de la stratégie».

De toute évidence, le cadre d’action proposé représente un changement radical de paradigme pour tout ce qui concerne la gouvernance, l’accès et la livraison des soins et des services dispensés aux aînés. Son originalité tient du fait qu’il adopte une démarche transversale qui fait appel autant à l’échelon local, dans l’identification et la réponse aux besoins des personnes âgées, qu’à une approche globale, c’est-à-dire soutenue et concertée par les différents ministères impliqués dans le domaine du vieillissement, mais aussi par les divers organismes communautaires, le secteur privé et parapublic. En cela, il s’inscrit dans la mouvance des principes qui régissent le succès de toute politique de développement territorial. Il s’appuie notamment sur des mesures tournées vers la prévention de la santé, le soutien à domicile, le capital sociocommunautaire et l’aménagement du territoire sur lesquelles ont misé plusieurs pays d’Europe dans l’élaboration de leur politique à destination des aînés. En adoptant les diverses actions avancées par cette stratégie, le N.-B. est susceptible de devenir, à l’échelle mondiale, un véritable chef de file pour tout ce qui concerne la question du vieillissement et en particulier en ce qui a trait à la prestation des soins à domicile.

Par ailleurs, en dépit de ses nombreuses forces, la stratégie occulte, nous semble-t-il, trois éléments fondamentaux que le gouvernement du NB devrait considérer dans l’élaboration d’une éventuelle politique du vieillissement. Il s’agit de la dimension territoriale du phénomène, de son intensité et de la distinction entre vieillissement et gérontocroissance dont l’évolution appelle à des mesures d’adaptation différentes selon les milieux concernés par l’une ou l’autre de ces deux réalités.

La dimension territoriale du vieillissement

Bien que les auteurs du rapport fassent une distinction entre les besoins des aînés résidant en milieu urbain et rural, ils ne prennent pas en compte certaines caractéristiques qui particularisent la structure de peuplement du N.-B.. Or, celles-ci exercent un rôle fondamental dans la livraison des services dispensés aux aînés. L’une de ces caractéristiques tient à la taille démographique des localités. Ainsi, bien que, de façon générale, les villes (7,1 points de pourcentage) aient été davantage affectées par le vieillissement (c’est-à-dire par l’augmentation de la proportion des 65 ans et plus parmi la population totale) que les milieux ruraux (6,8 points de pourcentage) entre 1981 et 2011, il n’en demeure pas moins que les localités dont la taille démographique oscillait entre 500 et 999 habitants (7,8 points de pourcentage) en 2011, ont été les plus concernées par ce phénomène, ce qui appelle à des actions particulières à l’intention de ces milieux en matière de services de proximité.

La distance par rapport à la ville constitue un autre indicateur qu’il importe de considérer dans la mise en œuvre d’une éventuelle politique à destination des aînés.

En effet, une relation linéaire semble se dégager entre cette dernière variable et l’intensité du vieillissement. Ainsi, au cours des 30 dernières années, la proportion de personnes âgées s’est accrue de 6,3 points de pourcentage dans les localités situées à moins de 20 kilomètres d’une ville par rapport à 8,4 points pour celles qui se situent entre 30,1 et 40 kilomètres. De manière plus spécifique, deux des quatre localités les plus vieillies du N.-B., à savoir Clarendon et Doaktown, se retrouvent à plus de 50 kilomètres de toute agglomération urbaine, ce qui illustre bien l’effet de la distance sur l’évolution du vieillissement. Or, l’éloignement par rapport à la ville se répercute négativement sur l’accessibilité aux services, ce qui peut s’avérer un obstacle majeur pour les personnes âgées qui ne disposent pas d’automobile ou pour les milieux ruraux dépourvus de transport collectif.

Intensité du vieillissement et gérontocroissance

L’intensité du vieillissement est un autre phénomène que semblent avoir écarté les membres du conseil. Au Nouveau-Brunswick, 30 localités ont enregistré une augmentation de leur proportion d’aînés de 12 points de pourcentage ou plus entre 1981 et 2011, la moyenne provinciale s’établissant à 6,8 points. Appartenant essentiellement au monde rural, ces milieux fortement vieillis ont tendance à former des blocs contigus de localités dans les comtés de Gloucester et de Restigouche qui en comptent respectivement sept et six. Cette tendance à la concentration reflète l’aspect structurel du vieillissement, la plupart de ces milieux souffrant également d’une forte dépopulation.

En outre, leur vieillissement a pour corollaire la diminution des effectifs de la population active alors que le nombre de retraités ne cesse de croître. Il s’ensuit une augmentation de la proportion des personnes âgées par rapport aux actifs, ce qui risque, à terme, d’exercer une pression sur les régimes de retraite et le système d’assurance-maladie dont les recettes ne peuvent provenir que du travail de la population active. Mais surtout, sur le plan démographique, l’intensité de ce vieillissement réduit le poids relatif de la jeune population à moins que des mesures soient déployées pour encourager la natalité, favoriser l’immigration ou pour stimuler les courants migratoires en direction des territoires les plus vieillis, mesures qui reposent essentiellement sur une intervention musclée de l’État. Pour ces raisons, ces milieux devraient, nous semble-t-il, recevoir une attention particulière de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick et ce, d’autant plus que cette dernière province est, après Terre-Neuve-et-Labrador, la plus affectée par le vieillissement «par le bas», c’est-à-dire par la diminution de la proportion de jeunes.

Au surplus, en suivant la trajectoire des 0 à 24 ans en 1981, lesquels faisaient partie de la cohorte des 30 à 54 ans en 2011, le N.-B. affiche un déficit net de 41 740 jeunes, soit une diminution de 13,5%. Cette proportion est même supérieure à 50% dans 21 localités, dont celles de Saint-Léolin, de Dorchester et de Richiboucto, également affectées par l’augmentation de la proportion des 65 ans et plus.

Outre le vieillissement, il importe aussi de considérer un autre phénomène: la gérontocroissance. Celui-ci réfère à l’augmentation du nombre de personnes âgées parmi la population totale. Alors que le vieillissement reflète un effet de structure, le rythme évolutif de la gérontocroissance traduit plutôt un effet de flux. L’augmentation du nombre de personnes âgées a pour conséquence de faire croître d’autant les besoins des aînés.

Dans le cas du N.-B., cette gérontocroissance affecte de manière particulière les territoires comportant un fort contingent de population autochtone. Dès lors, tandis que le nombre de personnes âgées progressait, entre 1981 et 2011, de 71,5% à l’échelle de la province, l’augmentation atteignait 341,7% au sein des milieux autochtones. En cela, nous ne pouvons qu’adhérer aux recommandations des auteurs de la stratégie en ciblant plus spécifiquement ce segment de la population. À l’autre bout du spectre, 21 localités ont enregistré une diminution du nombre de personnes âgées au cours des 30 dernières années. En même temps, 12 de ces 21 entités ont accru leur proportion d’aînés en raison d’un contexte de dépeuplement. Comme l’évoquent à juste titre les auteurs de la stratégie, la gérontocroissance n’a pas que des effets négatifs, les personnes âgées constituant un bassin de ressources humaines pour l’économie et la société dans son ensemble. Dans cette perspective, les réponses à apporter dans le but d’atténuer les effets de cette gérontocroissance doivent, à notre avis, se tourner vers l’amélioration des conditions de vie des aînés, un objectif relevant surtout (mais non exclusivement) des élus locaux. À cet égard, la démarche Municipalité Amie des Aînés nous apparaît une des initiatives les plus appropriées pour favoriser un vieillissement actif et ainsi accroître le niveau de bien-être des personnes âgées.

La stratégie élaborée par le Conseil sur le vieillissement constitue un excellent outil en vue d’implanter une éventuelle politique à destination des aînés au N.-B.. Plusieurs des recommandations qu’elle contient corroborent les résultats des travaux que nous avons effectués sur le sujet. Par ailleurs, les résultats escomptés risquent de demeurer vains si cette politique ne considère pas les aspects territoriaux du vieillissement et de la gérontocroissance.

Il s’agit donc d’appliquer, dans un esprit de subsidiarité et d’équité territoriale, les mesures proposées par le conseil aux changements géodémographiques en cours, changements qui sont à la fois inédits et très différents selon les milieux géographiques concernés par les différents phénomènes que nous venons

d’exposer.

Majella Simard,

Ph.D. en développement régional

Professeur au Département d’histoire et de géographie, Université de Moncton