Comblé de joie

Les centaines de personnes qui se sont rendues le 6 février au Collège Saint-Joseph pour entendre l’annonce tant attendue de notre premier ministre sur l’avenir d’une institution acadienne où était située l’Université Saint-Joseph, ou le Collège Saint-Joseph, ou l’Institut de Memramcook, et qui, désormais, portera fièrement le nom Place du Vieux Collège, étaient comblées de joie et de bonheur.

Accompagné de plusieurs membres de son équipe, dont Victor Boudreau, Roger Melanson, Monique LeBlanc, Bernard LeBlanc – qui m’est apparu le plus enthousiaste et le plus animé parmi ces vaillantes personnalités politiques! -, Brian Gallant a créé un grand espoir.

Le gouvernement va d’abord injecter la somme de 5 millions de dollars et puis il s’engage à y ajouter 20 autres millions au cours des trois prochaines années. Si le budget provincial est approuvé lors de cette session, les travaux de rénovation commenceront dès les prochains mois.

Ai-je parlé de joie? Évidemment, la mémoire des pères et des frères de la congrégation de Sainte-Croix qui ont donné naissance à cette très noble institution de savoir, de sagesse et de culture, en 1863, soit plus de 150 ans passés, sera conservée à tout jamais. D’ailleurs, à cette réunion historique, certains membres et anciens membres de cette congrégation étaient présents. Leur joie était nettement et évidemment palpable!

Il m’est impossible de ne pas mentionner le travail merveilleux accompli par toutes les personnes qui, depuis très longtemps, ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour sauver ce riche et beau patrimoine lequel a formé des cœurs, des âmes et des esprits en Acadie et même d’ailleurs.

En terminant, je veux reconnaître monsieur Pierre Roy, qui a présidé aux destinées de l’équipe tout en occupant la direction de l’école Abbey-Landry. Voilà un bel exemple d’engagement communautaire et scolaire!

Alcide F. LeBlanc

Moncton